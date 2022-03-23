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市场监管职业教育教学指导委员会成立

2022年03月23日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，3月21日，市场监管职业教育教学指导委员会（以下简称“市场监管行指委”）成立暨第一次全体委员大会以视频会议形式在北京召开。会议提出，市场监管行指委要准确把握市场监管事业发展对人才培养和职业教育的需求。要履职尽责，重点加强行指委工作研究、决策咨询、指导和服务能力建设。

会议指出，要夯实基础、开拓创新，精心谋划本届行指委工作规划和2022年重点工作，充分发挥主管司局、行指委委员和行指委秘书处的作用，推动市场监管相关专业职业教育高质量发展，培养适应第二个百年奋斗目标所需要的技术技能人才。

会议要求，市场监管行指委及各位委员要围绕落实立德树人根本任务，积极发挥研究、咨询、指导和服务作用，促进深化产教融合、校企合作，推进市场监管相关职业教育教学改革、提高人才培养质量。

(责编：李楠桦、吕骞)

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