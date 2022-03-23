原标题：国家开发银行超千亿元贷款助力提升林业碳汇能力

2021年，国家开发银行与三明市政府、中国林业集团密切配合，积极运用林票模式、碳汇交易机制等，2021年提供授信56亿元支持三明市国家储备林建设，有力支持了革命老区“红色三明”的绿色发展。

森林是人类文明的摇篮，森林生态系统是陆地生态系统的主体。近年来，国家开发银行发挥开发性金融功能作用，积极支持国家储备林建设、森林质量提升等生态重点领域发展，助力提升我国林业碳汇能力，为建设美丽中国作出积极贡献。近5年来，国家开发银行发放贷款1141亿元，支持了约6000万亩森林的建设维护，提升森林质量，增加碳汇能力，预计2030年后每年可以实现碳汇7200万吨。

在成都，龙泉山城市森林公园负氧离子浓度高达近1400个/立方厘米，号称成都市的“绿色心脏”，也是许多成都市民休闲放松的首选。但曾经有一段时间，龙泉山的森林大量被采伐，生态环境遭到破坏。在国家开发银行融资100亿元支持下，成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目正在顺利推进。据测算，项目全部建成后，将营造高品质森林56.6万亩，每年可吸收二氧化碳约54万吨，释放氧气39万吨。

如何将“绿水青山”真正变为“金山银山”，让百姓切实在双碳行动中增强获得感、幸福感、安全感，是推动我国绿色发展中的一个重要问题。国家开发银行在支持发展碳汇经济的过程中，不断丰富“产业—农民”利益联结机制，创新构建护林员收入机制、林权资产收益机制、企业+林农合作发展机制等，惠及林区千万林农和脱贫人口，使森林成为山区百姓的“致富树”，为各地巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴做出开发性金融贡献。

在安徽省金寨县，国家开发银行贷款15亿元支持当地油茶种植及产业发展，通过综合整治残次林地、未利用地等开展油茶种植，形成特色林业发展带动农民增收致富，促进全面推进乡村振兴的新局面。

国家开发银行有关人士表示，下一步，开发银行将继续加大信贷支持力度，服务国家储备林等林业生态文明建设，扎实做好风险防控，助力持续提升生态碳汇能力，为实现天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国梦作出贡献。

(责编：曹淼、李源)