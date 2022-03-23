人民网北京3月23日电 （申佳平）据工业和信息化部官微“工信微报”消息，北京市通信管理局持续开展APP侵害用户权益专项整治行动，近期公开通报了65款存在侵害用户权益问题的APP，截至通报规定时限，经核查复检，尚有16款APP未按照要求完成整改，“乐居买房”“e袋洗”等 APP在列。

为严肃处理上述APP的违规行为，北京市通信管理局通知主要应用商店予以下架，并报请工业和信息化部在全国范围进行下架处理。相关应用商店应立即组织对名单中的APP进行下架处理，并举一反三，认真系统排查反复出现问题的APP开发运营者，严格落实分发平台主体责任，把好上架审核关。

图片来源：工业和信息化部官微“工信微报”

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