原标题：看上海农商银行如何创新评价模式助力科创企业

上海中科润达医学检验实验室有限公司作为上海市卫健委指定的第三方核酸检测机构，7*24小时为全市的社区医院、公检法、企业、个人提供新型冠状病毒核酸检测服务，每天核酸检测量达十几万人次。为满足大量核酸检测的需要，企业需要紧急加购测试设备，资金周转面临压力。

上海农商银行上海自贸试验区分行在了解到客户的需求后，与市科技创业中心紧急协调，加快对接，通过“云端”评审，为企业提供了1000万元科技履约贷。“我们的首笔科技履约贷还有2周就要到期了，时间很紧迫，为了不耽误我们用款，市科创中心、上海农商银行都大力支持，通过线上评审，给了我们非常及时的资金支持，让我们能够全力战疫，真的非常感谢！”中科润达创始人胡春颖表示。如今，该企业已成为上海市“专精特新”中小企业，在专业领域不断获得资质认可。如此成绩，印证了上海农商银行在服务科创企业上的独到眼光与前瞻魄力。

坚持普惠定位，转变传统眼光

上海农商银行“科创更前，科技更全”的“底气”并非一簇而就，更非“偶然为之”，在支持科创企业、服务上海科创中心建设方面，上海农商银行一直是行业的先行者。

“科创企业有着轻资产、研发久、高成长的特点，财务数据不好看，能不能贷款？整个行业刚刚起步，能不能贷款？对相关领域还不太了解，能不能贷款？这些现实问题都很大程度上限制了银行的行动。”上海农商银行相关负责人表示，既然要扶持、培育科创企业，那么在企业最困难的初创阶段，银行就应当介入，这样才能给科创领域更多希望、更多惊喜。

上海农商银行创新了一条“创投型”信贷机制。该模式突破传统信贷“看过去”“重抵押”的做法，更注重“看未来”“重成长”，关注行业、企业的成长性及未来价值；在风控和评审模型中调整了传统财务指标的考评权重，更注重对实控人及核心团队、研发能力、商业模式、股权融资能力等非财务因素的审查和评估；持续加强行业研究，修炼“内功”，融入行业“生态圈”，及时把握最新动向；同时深化与券商、PE/VC等外部机构合作、听取行业专家意见，探索对初创型科创企业的金融服务。

夯实专业基础，敢于创新突破

2012年，上海农商银行把对科创企业的扶持、培育理念从想法变为实践，设立了上海农商银行张江科技支行。至今近10年时间，上海农商银行张江科技支行在科技金融创新产品方面走在行业前列，获得高新技术、科技小巨人、专精特新认证以及入选科创板上市培育库等科技型企业占支行全部授信客户的90%。

上海YJ生物科技发展有限公司是一家自主研发以特色仿制药原料药为主的生物医药企业。上海农商银行张江科技支行首次与其对接时，企业仍处于初创期，前期研发的持续投入导致公司账面亏损、并且研发产品处于早期，营业收入不高。在传统授信模式下这种情况难以贷款，但支行从技术角度判断、从企业前景考量，在短短3周内即完成从尽调、审批、放款的全部流程，成功为企业提供300万元的创业担保贷款支持，有力缓解了企业资金匮乏的难题。

通过不断探索优化，上海农商银行服务科创的金融产品已覆盖科技型企业初创、成长、至成熟的整个过程。

由点及面拓展，营造科创氛围

目前，上海农商银行张江科技支行“创投型”信贷模式和理念已逐步复制推广至全行。一些科技金融专项方案从最初由张江科技支行先行先试，到基本覆盖上海农商银行上海地区全部分支行，上海农商银行已在全行范围内树立了科创金融服务理念，全力打造“以科创金融为特色的全生命周期科技金融服务体系”。截至2021年末，全行科技金融贷款规模已近530亿元，服务科技型企业超过5000家，科技型企业贷款规模在上海全辖占比已超过11%。

2021年上海农商银行升级发布“鑫动能”战略新兴客户培育2.0方案，构建起“一鑫四翼”科创生态圈，通过联合外部政府委办平台、风险共担机构、基金券商律所会所等专业服务机构，并整合行内力量，力求实现优势互补、资源集聚，以“圈”出击为科创企业发展全方位保驾护航。截至2021年末，该行“鑫动能”培育库入库企业已达530家，授信规模超450亿元，累计培育上市企业16家，另有56家重点培育企业进入辅导备案阶段，库内早中期投贷联动企业也达到58家，梯度培育体系日渐成熟。

据介绍，上海农商银行始终坚持“普惠金融助力百姓美好生活”的企业使命，坚持走“科创更前、科技更全、科研更先”之路，以“扶一把”“撑一下”为理念，孵化和培育更多符合国家战略导向、解决“卡脖子”问题的优秀科创企业，全力支持上海科创中心建设，助力我国高水平科技自立自强，推动产业高质量可持续发展。

(责编：董童、李源)