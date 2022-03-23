15时40分，开课！
2022年03月23日14:14 | 来源：央视新闻
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“天宫课堂”第二课即将开讲！
今天15时40分
神舟十三号乘组航天员
翟志刚、王亚平、叶光富
将相互配合进行授课
在轨期间，三位航天员还把
中国民间传统而独特的手工艺
——扎染
带上了空间站
快来看看太空扎染里的细节和奥秘
王亚平在太空演示非遗扎染
王亚平老师先展示了
太空拧毛巾与地面的明显差异
在微重力下
太空中拧毛巾时水并没有流下
而是全部附着在手上
形成一层水膜
像手套一样
紧接着，王亚平老师在空间站
制作了一幅蓝白相间的扎染作品
花色酷似降落伞
一起看看这幅漂亮的扎染作品吧↓
“天宫课堂”第二课
即将开讲！
太空“冰雪”实验、液桥演示实验
太空抛物实验……
想了解更多关于宇宙的奥秘
一定要关注今天15时40分的
“天宫课堂”第二课
中央广播电视总台将面向全球
进行现场直播！
内容丰富，干货满满
太空课程表如下↓
此时此刻
央视新闻新媒体地面预热课堂
已经开讲！
监制/徐冰 主编/米莎
编辑/秦静
校对/高少卓
(责编：王静、赵欣悦)
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