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15时40分，开课！

2022年03月23日14:14 | 来源：央视新闻
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“天宫课堂”第二课即将开讲！

今天15时40分

神舟十三号乘组航天员

翟志刚、王亚平、叶光富

将相互配合进行授课

在轨期间，三位航天员还把

中国民间传统而独特的手工艺

——扎染

带上了空间站

快来看看太空扎染里的细节和奥秘

    王亚平在太空演示非遗扎染

王亚平老师先展示了

太空拧毛巾与地面的明显差异

在微重力下

太空中拧毛巾时水并没有流下

而是全部附着在手上

形成一层水膜

像手套一样

紧接着，王亚平老师在空间站

制作了一幅蓝白相间的扎染作品

花色酷似降落伞

一起看看这幅漂亮的扎染作品吧↓

“天宫课堂”第二课

即将开讲！

太空“冰雪”实验、液桥演示实验

太空抛物实验……

想了解更多关于宇宙的奥秘

一定要关注今天15时40分的

“天宫课堂”第二课

中央广播电视总台将面向全球

进行现场直播！

内容丰富，干货满满

    太空课程表如下↓

    此时此刻

央视新闻新媒体地面预热课堂

已经开讲！

监制/徐冰 主编/米莎

编辑/秦静

校对/高少卓 

(责编：王静、赵欣悦)

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