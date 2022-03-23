国家发展改革委3月23日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京3月23日电 （记者许维娜）国家发展改革委3月23日召开新闻发布会，介绍《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》有关情况。

国家发展改革委高技术司副司长王翔在发布会上表示，本次发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“N”之一，全面对标对表党中央、国务院重大决策部署，紧扣碳达峰、碳中和目标。

统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展，既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现提供了有力支撑。他指出，具体表现在以下几个方面：

一是能源供给端，氢能与电能类似，长远看，将成为未来清洁能源体系中重要的二次能源。一方面，氢能能量密度高、储存方式简单，是大规模、长周期储能的理想选择，通过“风光氢储”一体化融合发展，为可再生能源规模化消纳提供解决方案。另一方面，随着燃料电池等氢能利用技术开发成熟，氢能-热能-电能将实现灵活转化、耦合发展。

二是能源消费端，氢能是用能终端实现绿色低碳转型发展的重要载体。从生产源头上加强管控，严格限制化石能源制氢、鼓励发展可再生能源制氢，赋予了氢能清洁低碳这一关键属性。扩大清洁低碳氢能在用能终端的应用范围，有序开展化石能源替代，能够显著降低用能终端二氧化碳排放。例如，推广燃料电池车辆，减少交通领域汽油、柴油使用；将氢能作为高品质热源直接供能，减少工业领域化石能源供能，直接推动能源消费绿色低碳转型。

三是工业生产过程，氢气是重要的清洁低碳工业原料，应用场景丰富。例如，作为还原剂，在冶金行业替代焦炭；作为富氢原料，在合成氨、合成甲醇、炼化、煤制油气等工艺流程替代化石能源等。通过逐步扩大工业领域氢能应用，能够有效引导高碳工艺向低碳工艺转变，促进高耗能行业绿色低碳发展。

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