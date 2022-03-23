人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委：三方面统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展

2022年03月23日14:17 | 来源：人民网
小字号

国家发展改革委3月23日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京3月23日电 （记者许维娜）国家发展改革委3月23日召开新闻发布会，介绍《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》有关情况。

国家发展改革委高技术司副司长王翔在发布会上表示，本次发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“N”之一，全面对标对表党中央、国务院重大决策部署，紧扣碳达峰、碳中和目标。

统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展，既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现提供了有力支撑。他指出，具体表现在以下几个方面：

一是能源供给端，氢能与电能类似，长远看，将成为未来清洁能源体系中重要的二次能源。一方面，氢能能量密度高、储存方式简单，是大规模、长周期储能的理想选择，通过“风光氢储”一体化融合发展，为可再生能源规模化消纳提供解决方案。另一方面，随着燃料电池等氢能利用技术开发成熟，氢能-热能-电能将实现灵活转化、耦合发展。

二是能源消费端，氢能是用能终端实现绿色低碳转型发展的重要载体。从生产源头上加强管控，严格限制化石能源制氢、鼓励发展可再生能源制氢，赋予了氢能清洁低碳这一关键属性。扩大清洁低碳氢能在用能终端的应用范围，有序开展化石能源替代，能够显著降低用能终端二氧化碳排放。例如，推广燃料电池车辆，减少交通领域汽油、柴油使用；将氢能作为高品质热源直接供能，减少工业领域化石能源供能，直接推动能源消费绿色低碳转型。

三是工业生产过程，氢气是重要的清洁低碳工业原料，应用场景丰富。例如，作为还原剂，在冶金行业替代焦炭；作为富氢原料，在合成氨、合成甲醇、炼化、煤制油气等工艺流程替代化石能源等。通过逐步扩大工业领域氢能应用，能够有效引导高碳工艺向低碳工艺转变，促进高耗能行业绿色低碳发展。

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：中国空间站“天宫课堂”第二课
　　中国空间站“天宫课堂”第二课视频转播信号 人民网北京3月23日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”将于今日15:40在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课。 这是中国空间站的第二次太空授课。…
市场监管职业教育教学指导委员会成立
　　人民网北京3月23日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，3月21日，市场监管职业教育教学指导委员会（以下简称“市场监管行指委”）成立暨第一次全体委员大会以视频会议形式在北京召开。会议提出，市场监管行指委要准确把握市场监管事业发展对人才培养和职业教育的需求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部