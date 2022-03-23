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有色协会会长葛红林：做好保供稳价工作 推动行业绿色低碳发展

人民网记者 杜燕飞
2022年03月23日14:18 | 来源：人民网
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有色金属工业是制造业的重要基础产业之一。在碳达峰、碳中和目标下，如何提高矿产资源安全保障能力？如何做好大宗商品保供稳价工作？如何推动有色金属行业绿色低碳发展？带着这些问题，人民网记者日前专访了中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林。

提高矿产资源安全保障能力

“矿产资源保障关系发展，更关系民生。”葛红林表示，对于有色金属工业而言，既要用好国内资源，也要用好境外资源，还要加快构建再生资源循环利用体系。

在他看来，对于铜、铝、镍、钴、锂等我国短缺的战略性矿产和新能源矿产，要立足国内，逐步加大勘查力度。从国家层面保障用于找矿和资源勘查的财政投入，以公益性勘探投入为主导，出台配套政策积极鼓励社会资本多元化投入风险勘查。推动绿色勘查技术应用，进一步摸清家底，提升我国资源储备。

葛红林认为，要以围绕建立境外稳定供应渠道为重点，合作共赢开发境外资源。“科学谋划双边矿业领域合作蓝图，建立长效合作机制。国家相关部门应引导中资企业境外矿业投资的科学决策、合理开发和高效管理。”他说，鼓励不同产业投资主体相互融合，互为配套，实现产业资本与金融资本“抱团出海”，提高境外资源开发利用能力。

“还要加快构建再生资源循环利用体系。”他表示，制定完善再生回收利用领域相关规范、制度、标准，支持发展再生产业，培育再生资源利用的行业骨干企业，推动废杂资源的高效、集约、清洁利用，降低原生资源消耗强度。

做好大宗商品保供稳价工作

“目前，国内有色金属供应总体平稳，产量保持增长。”葛红林介绍，但今年以来，有色金属市场价格在多因素扰动下，再次出现了大幅波动情况，个别金属品种出现了脱离供需基本面的非理性快速上涨，需要高度警醒。

他强调，协会等各有关方面要预判形势，警示风险；生产经营企业要提高风险意识，保持底线思维，制定相应预案；对铜、铝、镍、钴、锂等受关注度高的重要品种，要及时调整储备方案和实施节奏，提升国家宏观调控措施的成效。

“有色金属期货带有强烈的金融属性，金融市场剧烈波动容易导致有色金属市场价格脱离供需基本面，走出非理性独立行情，误导实体经济发展。”他认为，有关部门要强化对大宗商品期现货市场监管，努力抑制过度投机行为；从事套期保值业务的生产经营企业，决策和审核流程要制度化、科学化、规范化、常态化。

在他看来，在资源全球化的背景下，要考虑加快推进更多有色金属期货品种的国际化进程，降低企业在国际市场交易风险，提升大宗商品定价的中国能力。

“对原材料行业来讲，供应是发展基础，价格是生存保障。稳定充足供给，平稳合适价格，才有利于产业链行稳致远。在当前形势下，尤其要注重保持原料生产企业的生产经营活动稳健，发挥好基础‘压舱石’作用。”葛红林说。

推动有色金属行业绿色发展

“冶炼环节是有色金属行业碳排放关键，分金属品种看，铝行业二氧化碳排放量最大。”葛红林强调，为实现“双碳”目标，有色金属行业要在优化产业结构、利用清洁能源、扩大循环再生、强化技术创新、建设绿色体系和参与碳排放权交易等方面协同发力，统筹推进。

在产业与能源结构优化方面，他表示，要防止铜冶炼、氧化铝等无序扩张，推进规范化集群化发展，推动落后产能退出，发展先进材料的开发和应用。在考虑清洁能源富集地区生态承载力的前提下，推进电解铝行业布局由“煤-电-铝”向“水电、风电等清洁能源-铝”的转移，从源头削减碳排放。

“2000年以来我国电解铝累计产量约4.4亿吨，按照铝的使用寿命周期来算，铝开始进入到快速回收阶段，而再生铝能耗仅为原铝的5%，将释放出减碳、降碳潜力。”他说，重点围绕尾矿、废石、赤泥、冶炼渣等建设一批工业资源综合利用基地，促进钢铁有色协同处置含锌二次资源等，提升资源综合利用水平。

在节能降碳方面，要推广先进适用绿色低碳技术，到2025年，电解铝能效标杆水平以上产能达到30%，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能达到50%，4个行业能效基准水平以下产能基本清零。

在推进绿色体系方面，葛红林表示，要引导交通、建筑、家电、电池、电线电缆等行业选用有色金属绿色产品，建立健全有色金属产品全生命周期数据库,引导电解铝等有色金属生产企业选用绿色原辅料、减碳装备、绿色物流，促进产业链绿色转型升级。

“同时，要通过市场化手段，参与碳排放权交易，形成成本梯度，淘汰高碳排放的产能。引导企业提升碳资产管理水平，培育一批行业专业化机构，为深度参与碳排放交易提供技术支撑。”葛红林表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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