人民网北京3月23日电 （黄盛）近期，阿联酋阿布扎比第一银行上市股份公司上海分行、中国农业银行股份有限公司资金运营中心、招商银行股份有限公司资金营运中心、兴业银行股份有限公司私人银行部、恒丰银行股份有限公司资金运营中心、太保科技有限公司、施罗德交银理财有限公司，七家中外资机构在上海国际金融中心集体开业，为上海增强全球资源配置能力、建设更具影响力的国际金融中心再添新动能。

据悉，不仅此次七家中外资机构集中入驻，上海在打造国际金融中心上的步伐一直处于“加速度”中。有业内人士表示，2022年初以来，上海在数字经济发展中的含“金”量日益提高，先是上海发布了金融中心建设“十四五”规划，明确提出到2025年全球竞争力明显增强，助推城市数字化转型，这使得上海在金融领域不断产生出新优势。

“上海金融科技应用场景丰富、完整，又有非常强的科技实力，具有打造新型‘金融级’基础设施的先天优势。”中电金信软件有限公司总经理冯明刚表示，上海可以联合重要的金融机构、科技企业，携手打造“金融级”数字底座这样的新型基础设施，并以此为根基，以产业场景应用为牵引，构建强大的技术创新能力和产业推动力，提升长三角地区乃至全国范围内的金融科技产业发展能级。

围绕上海建设国际金融中心，冯明刚认为，应充分发挥市场主体在金融科技领域的积累，打造绿色、安全、先进的“金融级”数字底座，为金融体系高效、畅通、可靠、安全运行构筑关键基石，同时“金融级”基础设施还可以进一步复制到能源、制造等重点行业，以“金融级”技术助推各行各业数字经济发展。

(责编：张文婷、吕骞)