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教育部：关于收看“天宫课堂”的提示

2022年03月23日14:55 |
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教育部近日发布关于收看“天宫课堂”的提示，全文如下：

据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第二课定于3月23日15:40在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课，中央广播电视总台将面向全球进行现场直播。

本次太空授课活动继续采取天地对话方式进行，由航天员在轨演示太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，介绍与展示空间科学设施（授课内容介绍附后），旨在传播普及空间科学知识，激发广大青少年不断追寻“科学梦”、实现“航天梦”的热情。

欢迎广大师生积极收看。

来源：央视新闻客户端

(责编：赵欣悦、牛镛)

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