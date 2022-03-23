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2月全国发行新增债券4939亿元 专项债提质扩容稳经济

2022年03月23日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，23日，财政部公布了2022年2月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，2022年2月，全国发行新增债券4939亿元，截至2022年2月末，全国地方政府债务余额316364亿元。

记者了解到，2022年2月全国发行新增债券4939亿元中，一般债券1008亿元、专项债券3931亿元。全国发行再融资债券132亿元，其中一般债券109亿元、专项债券23亿元。合计，全国发行地方政府债券5071亿元，其中一般债券1117亿元、专项债券3954亿元。 

据悉，2022年2月，地方政府债券平均发行期限15.1年，其中一般债券9.1年，专项债券16.8年。 地方政府债券平均发行利率3.16%，其中一般债券2.93%，专项债券3.22%。 

总体看1-2月全国地方政府债券发行情况，数据显示，2022年1-2月，全国发行新增债券10776亿元，其中一般债券2001亿元、专项债券8775亿元。全国发行再融资债券1284亿元，其中一般债券340亿元、专项债券944亿元。合计，全国发行地方政府债券12060亿元，其中一般债券2341亿元、专项债券9719亿元。 

2022年1-2月，地方政府债券平均发行期限14.6年，其中一般债券8.8年，专项债券16.0年。 地方政府债券平均发行利率3.10%，其中一般债券2.89%，专项债券3.14%。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院副院长毛捷在接受记者采访时表示，专项债是地方政府债务的重要组成部分。2015年来，专项债从无到有，发行规模逐年增大，债券种类日益丰富，顶层设计逐步完善。专项债的提质扩容，提升了国民经济跨周期调节能力，也为我国各级政府贯彻落实积极财政政策提供了坚实的资金保障。

此外，全国地方政府债务余额方面，财政部数据显示，截至2022年2月末，全国地方政府债务余额316364亿元。其中，一般债务139809亿元，专项债务176555亿元；政府债券314742亿元，非政府债券形式存量政府债务1622亿元。 

截至2022年2月末，地方政府债券剩余平均年限7.9年，其中一般债券6.2年，专项债券9.2年；平均利率3.49%，其中一般债券3.50%，专项债券3.49%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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