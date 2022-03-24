本报记者 曲哲涵

近日，国务院召开常务会议，确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排。国新办3月23日举行国务院政策例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局副局长王道树介绍增值税留抵退税有关情况，并答记者问。

惠企助企，推进税收治理体系现代化

《政府工作报告》明确，大力改进因增值税税制设计类似于先缴后退的留抵退税制度，今年对留抵税额提前实行大规模退税。

许宏才介绍，根据增值税原有制度安排，2018年以前主要处理方式是结转下期抵扣，2019年以后对先进制造业增量留抵税额予以全部退税，对于其他行业设定了一定条件。

实施新的组合式税费支持政策后，将对所有符合条件的小微企业一次性退还存量留抵税额，并将增量留抵税额退还比例由60%提高至足额退还；将按月全额退还增量留抵税额的范围，从先进制造业扩大到全部制造业，以及科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等行业。2022年全年增值税留抵退税约1.5万亿元。

许宏才表示，通过退给企业真金白银，能够直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，能够有效提振市场主体信心、增强发展内生动力。该项政策既能够应对短期经济下行压力，又有利于经济持续稳定发展；既惠企助企，又能够推进税收治理体系现代化。

优化税务服务，压实管理责任

1.5万亿元的增值税留抵退税规模大，涉及市场主体多，考验相关部门的服务效能。“目前各项工作进展顺利，我们有信心在4月1日前完成相关准备工作，确保纳税人按时享受。”王道树表示。

王道树介绍，为使大规模留抵退税政策不折不扣落实到位，税务部门采取了五方面措施：一是拉出单子，对标对表落实。税务系统拿出任务清单、责任清单，倒排工期、对标推进，分解到岗、落实到人，周密部署、压茬推进。二是摸清底子，确保心中有数。税务部门对符合退税条件的纳税人行业认定和大中小微划型标识进行全面整理，依托税收大数据，结合案头分析，掌握企业留抵税额总体情况。三是亮开嗓子，全面精准辅导。在4月1日前完成面向纳税人的第一轮全覆盖政策宣传。从4月起，有针对性地适时开展多轮次答疑解难辅导，必要时上门讲解。四是迈稳步子，梯次分步推进。聚焦关键时间节点，对各类型企业集中办理，但并非“过期不候”，符合条件的纳税人在节点后仍能按规定申请退税。五是铺好路子，持续简化流程。实现全链条电子化退税，做到申请即办、高效退税。

税务部门将严密防范和严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为。依托税收大数据，严格加强申请审核，开展事前、事中、事后扫描式监控；同时，进一步聚焦虚增进项、隐瞒收入、虚假申报和其他欺骗手段骗取留抵退税违法行为，持续加大打击力度。

增加转移支付力度，用好资金直达系统

按照现行税制，此次留抵退税改革，中央财政、地方财政各负担50%的退税资金。大规模的退税会不会对地方财政造成减收压力？如何确保县区财政平稳运行？

许宏才表示，中央财政将提供坚实财力保障，确保退税及时退付、基层“三保”资金足额支付。“中央财政在正常的转移支付之外，专门安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付共1.2万亿元，首批用于支持小微企业留抵退税的转移支付4000亿元已于3月21日提前下达。”他进一步解释，在留抵退税形成的总减收中，中央先承担了50%，再补助地方82%，实际上地方只承担了总量的9%。具体分配过程中，为了保证政策更好落实，中央财政将向小微企业倾斜、向县区倾斜。

考虑到县区今年的一些增支因素，中央财政还将再安排部分资金予以补助，重点用于弥补县区落实有关增支政策的财力缺口，兜牢兜实基层“三保”底线。

在资金监管方面，财政部将采取哪些措施确保留抵退税专项资金能够及时足额抵达基层？许宏才表示，一是将留抵退税等专项资金纳入财政资金直达机制。二是加强国库库款调度，国库里必须有钱、单独调拨、按月滚动清算，确保地方国库库款余额要顶半个月的退税。三是压实省级财政部门主体责任。四是加强财税部门协同配合。五是加强资金监管。充分利用直达资金监控系统，密切跟踪资金下达使用情况，对下达不及时、资金流向负面清单等问题及时纠正处理。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 02 版）

(责编：袁勃、杨光宇)