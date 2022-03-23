人民网北京3月23日电 （记者王震）今年为何推出大规模留抵退税政策？组合式税费支持政策有哪些特点？如何推进政策落实？23日，在国新办举行的增值税留抵退税国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才给出了详细解答。

政策叠加发力、打组合拳 稳定宏观经济大盘

“当下出台的这项政策既能够应对短期经济下行压力，又有利于经济持续稳定发展；既惠企助企，又能够推进税收治理体系现代化。应当说，具有一举多得的政策效应。”

今年退税减税的重头戏就是留抵退税，为什么在当前出台？长许宏表示，主要有两个方面的考虑：

一是应对当前经济下行压力的需要。当前我国面临新的经济下行压力，保持经济平稳运行难度加大，留抵退税作为组合式税费支持政策的重头戏，将为市场主体提供约1.5万亿元的现金流，这个数字是不小的一个数字。退给企业之后，企业会有更多的资金进行技术改造或者增加科技投入，拿到1.5万亿元，能够提升企业发展的信心和预期，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。

二是有利于完善现代增值税制度。今年实施大规模的留抵退税，大幅消化存量留抵税额，大力改进增量留抵退税制度，是对此前增值税改革的深化和持续推进。我们应对经济下行压力采取的举措，也是对增值税改革的一个推进和完善。今年1.5万亿元，肯定是有效果的，期末留抵税额由结转下期抵扣转为当期退税，有利于缩短抵扣周期，减少企业成本，引导企业按市场情况合理决策，更加符合现代增值税税制要求。

“2.5万亿元当中，还有1万亿是其他的减税降费措施，这些也是对小微企业和制造业给予支持，会提高减免幅度、扩大适用范围”许宏才表示，除了留抵退税之外，今年还延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的其他减税降费政策。这些政策与大规模留抵退税政策形成合力，减税、免税、缓税、退税等政策叠加发力、打组合拳，将对稳定市场主体、保障就业和民生发挥重要作用。

实施新的组合式税费支持政策呈现四个特点

“1亿多的市场主体是我国经济社会发展的底气和韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。”许宏才介绍，2022年实施新的组合式税费支持政策，主要有以下四个特点：

一是退税减税总量历史最高。刚才也介绍了，今年退税减税总量约2.5万亿元，其中主要的措施是留抵退税，规模约1.5万亿元，直接为市场主体提供现金流，有效缓解企业资金压力。

二是强化精准性。一方面，保持政策的连续性和稳定性，继续精准聚焦支持制造业高质量发展、增强小微企业和个体工商户发展活力。另一方面，采取针对性政策举措，精准帮扶特殊困难行业企业。

三是突出组合式。今年政策既有阶段性措施，也有制度性安排；既有普惠性政策，也有特定领域帮扶举措；既有中央统一出台政策，也有地方依法自主施策；既有退税，也有减税、免税、缓税等多种支持方式。这样，多种政策工具协同组合形成更大合力，提升政策效能。比如，对企业加大增值税留抵退税力度与提高研发费用加计扣除比例政策双向发力，促进制造业企业设备更新和技术改造，推动产业转型升级。

四是政策发力适当靠前。一方面，靠前公布实施，年初以来已经迅速出台了20多项税费支持政策，尽早让市场主体享受政策红利、提振信心。另一方面，靠前退还留抵税额，加快留抵退税进度，该退的税款能快退的尽量快退，及时帮扶企业渡难关、复元气。

压实责任、规范管理 确保退税资金及时退付

关于如何做好增值税留抵退税工作，许宏才表示，财政部、国税总局将从以下几个方面做好工作：

第一，建立政策落实的协调工作机制。财政部、国税总局及相关部门定期会商，根据增值税留抵退税退付情况，还有其他一些退税减税降费政策的实施情况，及时发现并妥善处置出现的问题，完善管理制度，防范企业虚开增值税发票骗取退税等，还指导地方比照中央的做法，建立工作协调机制。

第二，压实省级主管部门的主体责任。要求各地抓紧制定细化到区县的增值税留抵退税的政策方案，重点保障小微企业留抵退税和县区退税资金的需要。对于留抵退税规模占财力比重比较高的县区，省级财政部门在分配专项资金的时候，应该予以认真考虑，逐个制定针对性的方案，做到补助资金与留抵退税的规模相匹配，确保退税资金及时退付。

第三，严格规范实施有效管理。明确相关转移支付分配备案、预算下达、资金调拨等管理的要求，并督促执行，完善政府收支分类科目并且有效执行，做到留抵退税政策可细化、可统计、可分析，将专项资金纳入财政直达资金的范围，实行动态监控，防止闲置挪用。专项资金实行单独拨付，并且保障地方国库动态存有半个月的退税所需资金。

第四，严肃财经纪律。专项资金不得用于建设政府性楼堂馆所，不得用于建设各类形象工程、政绩工程，不得用于土地储备和棚户区改造新开工项目等支出。防范虚列留抵退税等方式骗取中央财政补助资金，以及征收过头税费、虚增财政收入等行为。在严肃财经纪律方面也有一些针对性的措施。

(责编：王震、吕骞)