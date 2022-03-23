人民网记者 车柯蒙

3月21日，国务院常务会议确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。

会议指出，今年增值税留抵退税规模约1.5万亿元，这是坚持“两个毫不动摇”、对各类市场主体直接高效的纾困措施，是稳增长稳市场主体保就业的关键举措，也是涵养税源、大力改进增值税制度的改革。

当日，财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税。

一场关乎广大市场主体生计、发展的大规模增值税留抵退税就此启幕。多位专家在接受人民网记者采访时表示，从政策效力看，约1.5万亿元留抵退税形成的巨大现金流，将为助企纾困起到重要作用，有效保障稳增长、稳市场主体和保就业。

大规模增值税留抵退税启幕 稳定宏观经济大盘

为支持小微企业和制造业等行业发展、提振市场主体信心、激发市场主体活力，3月22日，财政部、税务总局发布《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（以下简称《公告》），明确加大对小微企业以及制造业等六大行业企业的留抵退税力度，将退税范围从增量拓展至存量。

3月23日，在国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才、国家税务总局副局长王道树就增值税留抵退税有关情况做出解读。

“退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措。”许宏才表示，按照今年《政府工作报告》部署要求，实施新的组合式税费支持政策，全年退税减税约2.5万亿元。其中，实行大规模退税是主要措施，全年留抵退税约1.5万亿元。

据许宏才介绍，增值税留抵退税主要内容包括三方面：一是优先支持小微企业，加大小微企业增值税留抵退税政策力度；二是重点支持制造业等行业，全面解决制造业等行业留抵税额问题；三是中央提供财力保障，确保退税及时退付、“三保”足额保障。财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。

“上述政策实施后，所有符合条件的小微企业以及制造业等六个行业的增量和存量留抵税额问题将得到彻底解决，县区落实新增留抵退税和其他减税降费的实际减收预计能够补齐，有力保障县区财政平稳运行。”许宏才说。

2022年大规模留抵退税政策，是实施组合式税费支持政策的重要内容。1.5万亿元的增值税留抵退税规模大、涉及市场主体多、落实时间紧迫，如何能让政策红利尽快直达市场主体？

“目前来看，各项工作进展顺利，我们有信心在4月1日前完成相关准备工作，确保纳税人按时享受。”据王道树介绍，下一步，税务部门将采取有力有效措施，确保大规模留抵退税这项关键性举措不折不扣落实到位。

据介绍，税务系统将拉出任务清单、责任清单，确保各项任务落实落地，对符合退税条件的纳税人行业认定和大中小微划型标识进行全面整理。

为确保留抵退税政策落实落细，宣传辅导也将全程跟进，值得注意的是，今年4月1日，国家税务总局将以“税收优惠促发展、惠企利民向未来”为主题，启动第31个全国税收宣传月，重点宣传解读好新的组合式税费支持政策，帮助广大纳税人、缴费人应知尽知、应享尽享政策红利。

与此同时，税务部门将聚焦关键时间节点，在2022年4月30日、6月30日前，集中办理微型、小微企业存量留抵退税，不折不扣兑现小微企业6月底前退还存量留抵税额的承诺；在9月30日、12月31日前，集中办理中型、大型企业存量留抵退税，确保切实完成既定工作目标。增量留抵税额根据纳税人申请按期退还，持续释放留抵退税制度性效应。

“考虑到今年留抵退税户数多、小额退税占比较高的情况，税务部门将进一步优化退税流程，对符合政策条件、低风险的纳税人，我们简化退税审核程序，提高办理效率，实现全链条电子化退税，做到申请即办、高效退税，纳税人的体验将会比过去更好、更快、更贴心。”王道树说。

政策红利“精准滴灌” 市场主体增信心

近年来，增值税留抵退税制度不断优化，为支持我国实体经济发挥着重要作用。当前，受“三重压力”和国际环境等不确定性因素影响，不少企业面临资金短缺等困难。大规模增值税留抵退税启幕，提振了市场主体发展的信心。

“旅游行业受疫情影响颇深，450多万的留抵退税款对我们来说真的算得上是一次‘紧急输血’，有效缓解企业资金压力。”秦皇岛七里渔田旅游开发有限公司财务负责人胡贤云表示。数据显示，今年以来秦皇岛北戴河新区税务局共为旅游开发企业办理了增值税期末留抵退税1000余万元。

在四川省遂宁市，“锂电”产业链条正在政策支持下逐渐完善。“国家税费优惠政策规模空前、力度加大，为企业提供了强有力的现金流支持，为企业发展壮大注入信心。”据遂宁伊连特电子有限公司财务主管唐雪梅介绍，按照政策，1022万元的存量留抵税将在6月底前一次性全部退还。

“今年的留抵退税政策力度很大，在新政策下，我们可以按照制造业企业申请全额退还留抵税额，不再受退还比例60%的限制，现金流充实了，我们也更有信心了。”烟台业达城市更新服务集团有限公司负责人王仲浩说到。

“我们公司是技术密集型和资金密集型企业，资金压力较大。存量留抵税额全额退还的政策，为企业发展赢得更多空间。”据重庆世玛德智能制造有限公司财务经理焦凡介绍，公司在留抵退税政策前购置了大量的生产设备，目前有存量增值税留抵税额3800万元，新的增值税留抵退税政策实施后，这部分存量留抵税额将按规定退还。

受到疫情影响，北京怀柔科学城置业有限公司面临产生资金短缺等困难。记者了解到，在国家政策的支持下，该企业向税务机关分两次申请办理了增值税留抵退税共计1995.5万元。

“增值税留抵退税政策切实缓解了我们的资金压力，避免了企业停工停产。”该企业相关负责人表示。

财税政策发力 保市场主体、保民生、促发展

多位财税专家对人民网记者表示，实施大规模增值税留抵退税将有效缓解小微企业、制造业企业等市场主体的资金压力，能增强企业发展信心，有利于就业稳定和民生保障，为稳定宏观经济大盘提供支撑。

中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，稳市场主体就是保就业保民生，当前，小微企业、个体户经营受疫情等冲击面临现金流短缺等困难。相比于减税降费，增值税留抵退税更有效、直接地增加了企业现金流，解决小微企业经营中的资金困境。《公告》中明确加大对小微企业以及制造业等六大行业企业的留抵退税力度，关系到中国经济高质量发展产业链、供应链韧性，提升产业竞争力，稳定经济基本盘。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，进一步加大增值税期末留抵退税制度的实施，不但有利于优化增值税制度，体现增值税中性的特征，符合国际惯例，也反映了我国现代税收制度改革的成效。

李旭红指出，此次存量、增量一并退税，企业获得退税资金的返还，更大范围地释放了国民经济支柱行业的活力，对于提升宏观经济基本面而言是重大利好，对资本市场也释放了积极信号。

中国人民大学财政金融学院教授朱青则认为，目前，需求收缩直接导致企业缺乏营收，造成现金流短缺。而企业为了生存，必须购买原材料以及支付工资、利息、房租等费用，从而需要大量的现金。给企业办理留抵退税，把“真金白银”及时送达给企业，这就如同“雪中送炭”，对于缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心，都将起到十分积极的作用。

“增值税留抵退税新政策，对小微企业、制造业等六个行业的存量留抵税额一次性退还，极大提振了市场信心。”西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷对人民网记者表示，这项政策叠加减税降费新政策、缓税新措施等，体现了今年新的组合式减税降费的精准性、导向性和连续性。

“值得一提的是，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助平均超过82%、并向中西部倾斜，这体现了国家支持企业恢复发展、稳定宏观经济的决心，将有力保障市场主体及时足额享受到政策红利。”王婷婷说。

(责编：王仁宏、吕骞)