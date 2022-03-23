人民网北京3月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2022年2月份金融市场运行情况，数据显示，2月份债券市场共发行各类债券44307.7亿元。

债券市场发行情况方面，2月份，国债发行4800亿元，地方政府债券发行5071亿元，金融债券发行7240.5亿元，公司信用类债券发行7518.4亿元，信贷资产支持证券发行45.0亿元，同业存单发行19366.1亿元。

债券市场运行情况方面，2月份，银行间债券市场现券成交17.3万亿元，日均成交10825亿元，同比增加69%，环比增加8.8%；单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量4904万元。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1281.9亿元，同比增加54.3%，环比增加4.4%。商业银行柜台市场债券成交12.2万笔，成交金额138.6亿元。

债券市场对外开放情况方面，截至2022年2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4万亿元。分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元、占比62.3%，政策性金融债1.1万亿元、占比26.4%。

货币市场运行情况方面，2月份，银行间货币市场成交共计88.7万亿元，同比增加45.9%，环比减少20.5%。其中，质押式回购成交79.7万亿元，同比增加50%，环比减少20.4%；买断式回购成交3839.1亿元，同比增加43.5%，环比减少6.6%；同业拆借成交8.7万亿元，同比增加16.5%，环比减少21.5%。交易所标准券回购成交27.1万亿元，同比增加33.8%，环比减少14.5%。

票据市场运行情况方面，2月份，商业汇票承兑发生额1.4万亿元，贴现发生额1.1万亿元。截至2月末，商业汇票承兑余额17.1万亿元，贴现余额10.6万亿元。

股票市场运行情况方面，2月末，上证指数收于3462.3点，较上月末上涨100.9点，涨幅为3%；深证成指收于13455.7点，较上月末上涨127.6点，涨幅为1%。2月份，沪市日均交易量为3919.9亿元，环比减少10%；深市日均交易量为5491.9亿元，环比减少11.5%。

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