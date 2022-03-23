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中国空间站第二次太空授课活动取得圆满成功

2022年03月23日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，2022年3月23日15时44分，“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富上了又一堂精彩的太空科普课。

在约45分钟的授课中，翟志刚、王亚平、叶光富相互配合，生动演示微重力环境下太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，深入浅出讲解实验现象背后的科学原理，同时展示了部分空间科学设施，介绍了在空间站的工作生活情况。授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了互动交流。

此次太空授课由中央广播电视总台进行了全程现场直播，在中国科技馆设地面主课堂，在西藏拉萨、新疆乌鲁木齐设2个地面分课堂。授课活动由中国载人航天工程办公室联合教育部、科技部、中国科协、中央广播电视总台共同主办，中国科技馆及载人航天工程相关参研参试单位提供支持。空间站建设和运营过程中，“天宫课堂”将持续开展太空授课活动，进行形式多样、内容丰富的航天科普教育。载人航天工程网等平台将继续征集关于“天宫课堂”的创意建议，欢迎社会各界特别是广大青少年踊跃参与。

(责编：赵竹青、吕骞)

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