人民网北京3月23日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，日前，国家版权局发布关于2021年全国著作权登记情况的通报显示，2021年全国著作权登记总量达6264378件，同比增长24.30%。

在作品著作权登记方面，根据各省、自治区、直辖市版权局和中国版权保护中心作品登记信息统计，2021年全国共完成作品著作权登记3983943件，同比增长20.13%。

全国作品著作权登记量总体呈现稳步增长趋势，登记量较多的分别是：北京市1025511件，占登记总量的25.74%；中国版权保护中心527432件，占登记总量的13.24%；江苏省371776件，占登记总量的9.33%；上海市345583件，占登记总量的8.67%；山东省230814件，占登记总量的5.79%；贵州省200929件，占登记总量的5.04%。以上登记量占全国登记总量的67.82%。相较于2020年，湖南、河北、云南、安徽等省的作品著作权登记量增长率均超过了100%；甘肃、海南、内蒙古、河南、湖北等省（区）的作品著作权登记量增长率均超过了50%。

从作品类型看，登记量最多的是美术作品1670092件，占登记总量的41.92%；第二是摄影作品1553318件，占登记总量的38.99%；第三是文字作品295729件，占登记总量的7.42%；第四是影视作品244538件，占登记总量的6.14%。以上类型的作品著作权登记量占登记总量的94.47%。此外，还有录音制品58048件，占登记总量的1.46%；音乐作品50851件，占登记总量的1.28%；图形作品25152件，占登记总量的0.63%；录像制品21558件，占登记总量的0.54%；模型、戏剧、曲艺、建筑作品等共计64657件，占登记总量的1.62%。

此外，在计算机软件著作权登记方面，根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计，2021年全国共完成计算机软件著作权登记2280063件，同比增长32.34%。

从登记区域分布情况看，计算机软件著作权登记区域主要分布在东部地区，登记量约144万件，占登记总量的63.1%。

从登记区域增长情况看，增速最快的是东北地区79%；第二是西部地区55%；第三是中部地区31%；第四是东部地区25%。

从各地区登记数量情况看，计算机软件著作权登记量较多的省（市）依次为广东、上海、江苏、北京、浙江、四川、山东、湖北、福建、陕西。上述地区共登记软件著作权约163万件，占登记总量的71.5%，其中，广东省登记软件著作权约27万件，占登记总量的11.8%。

在著作权质权登记方面，根据中国版权保护中心著作权质权登记信息统计，2021年全国共完成著作权质权登记372件，同比下降3.13%；涉及合同数量357个，同比增长4.69%；涉及作品数量1078件，同比下降12.43%；涉及主债务金额452906.2万元，同比增长11.59%；涉及担保金额432986.1万元，同比下降10.31%。

国家版权局要求，各地区著作权主管部门和著作权登记机构要进一步完善机制、优化措施，提高著作权登记工作效能，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王仁宏、吕骞)