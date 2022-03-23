人民网北京3月23日电 （记者王震）23日，国新办举行增值税留抵退税国务院政策例行吹风会。国家税务总局副局长王道树表示，为留抵退税工作顺利实施保驾护航，一方面在“防”上下功夫，严格加强对增值税留抵退税申请的审核；另一方面在“打”上出重拳，持续加大打击力度，做到“露头就打”。

国务院常务会议强调，对偷税、骗税、骗补等行为坚决打击、严惩不贷。对此，王道树表示，税务部门将在进一步加大工作力度，确保规范、高效、快捷地为纳税人办理留抵退税的同时，严密防范和严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为，为留抵退税工作顺利实施保驾护航。

一方面在“防”上下功夫。针对今年留抵退税加力扩围的实际，我们将依托税收大数据，严格加强对增值税留抵退税申请的审核，进一步完善以“信用＋风险”为基础的新型动态精准监管机制和留抵退税风险防控体系，开展事前、事中、事后扫描监控，及时发现风险疑点，根据风险等级采取差异化风险应对，做到留抵退税管理跟得上、风险防得住。

另一方面在“打”上出重拳。针对今年更大规模、更大范围的留抵退税政策落实中可能出现的风险，税务部门将进一步聚焦虚增进项、隐瞒收入、虚假申报和其他欺骗手段骗取留抵退税违法行为，持续加大打击力度，做到“露头就打”，并充分发挥六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，形成工作合力，依法重拳打击。同时，对骗取留抵退税违法犯罪典型案例及时曝光，有效震慑不法分子，维护税法权威，进一步营造公平法治的税收环境。

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