本报记者 王乐文

近日，位于陕西省西咸新区的陕西高端机床创新研究院内，秦川集团齿轮磨床性能提升课题科研团队正在紧锣密鼓地进行技术攻关。

“我们希望在短时间内有一些突破，真正在核心功能部件、整机工艺技术层面上实现追赶超越。”陕西高端机床创新研究院院长赵万华说。

搭平台，为创新发展装上“推进器”

去年3月，陕西省在西咸新区启动秦创原创新驱动平台建设，聚集高校、院所、企业、金融、区域资源，打造立体联动的“孵化器”、成果转化的“加速器”和两链融合的“促进器”。1年来，伴随技术、资金、人才等创新要素源源不断地聚集，包括高端机床创新研究院在内的一大批重大产业项目和科创平台正在西咸新区平稳落地并快速崛起。

在西咸新区秦汉新城，秦创原秦汉科技创新区正在加快构筑生命科学创新中心、智能制造创新中心、数字文化创新中心、军民融合创新中心与新丝路数字文化（创意）产业基地、离岸人才创新创业基地，“四中心两基地”的创新产业布局已初现轮廓。

在西咸新区沣西新城的西部科技创新港，29个研究院、8个大型仪器设备共享平台、300多个科研基地和智库已经入驻，包括40余名院士在内的近3万名科技人才在这里尽情挥洒汗水追逐梦想。

“作为秦创原创新驱动平台总窗口，西咸新区始终把创新摆在核心位置，促进各类创新要素高效聚合，持续优化科创生态，为陕西高质量发展集聚强劲的新动能。”西咸新区党工委书记杨仁华说。

去年以来，西咸新区累计新增科技型企业291家、孵化器12家、专业服务机构48家、新型研发机构27个。65家单位通过秦创原提出人才、技术等方面需求227项，有85项通过“揭榜挂帅”成功匹配团队，在西咸新区落地的142户企业中，“专精特新”企业达95%。

促转化，为提质发展装上“加速器”

正在西咸新区建设的秦汉新城大医科技城总投资23亿元，占地近400亩。项目建成后，将吸引带动上下游高端专科医院及检验、影像、血透、病理等第三方机构入驻，形成具有国际影响力的大型综合医学中心。

该项目的主导企业西安大医集团股份有限公司是一家专注于创新放疗设备研发生产的专业化产业集团，拥有400多项知识产权，发明专利超过100项。该公司已经实现了大部分零部件国产化，技术和产品处于国际先进行列，装机用户超过100家医疗机构，治疗患者超过100万例。

大医集团董事长刘海峰表示：“大医科技城的建设是我们科研成果产业转化的成功探索。期待项目建成后，为区域发展注入新的活力，为广大人民提供优质、高端的医疗服务，为‘中国智造’促进医疗行业高质量发展助力。”

西咸新区予果微码生物科技有限公司完成6轮股权融资，将建成面向全球的疾病精准诊断平台；西安奥卡云数据科技有限公司专注企业级存储和数据平台研发，拥有64项发明专利认证、21项软件著作认证，成为国内分布式软件存储领域的一匹黑马；陕西三毅有岩材料有限公司填补国内多项行业空白，占据铱坩埚及铱制品研发生产的亚洲领先地位……

依托秦创原创新驱动平台建设的重大机遇和自身产业优势，西咸新区不断探索“政、企、金、产、学、研”高度互动的创新发展体系，打通创新要素向企业聚集的通道、创新创业与金融支持紧密对接的通道、科研人员成长为企业家的通道，以更大力度推动创新驱动发展迈出坚实步伐。

优服务，为持续发展装上“稳定器”

“公司能突破关键核心技术，离不开国家对企业研发的大力支持。这是对自主创新更大的鼓励。我们也将更专注于研发，努力把更多核心技术掌握在自己手里。”陕西三毅有岩材料有限公司负责人孙岩告诉记者。秦汉新城落实研发费用加计扣除，今年已累计为该企业减免企业所得税97万元。

为了将减税降费优惠政策实实在在惠及企业，秦汉新城税务局成立大数据工作室，开展一对一服务。陕西凝万绿建科技有限公司是一家新型绿色建材装配式混凝土预制构件研发生产企业。去年以来，工作室根据资源综合利用增值税即征即退优惠政策，让该企业享受到了311.51万元的政策红利。

“我们前期经过大量的考察对比，认为西咸新区更能够满足企业前期孵化需求，最终把企业落到了这里。”西安思摩威新材料有限公司常务副总经理赵炎告诉记者，在入驻初期，西咸新区主管部门在项目申报、人才引进等各方面，派出专人为公司提供全方位的支撑和帮助。

相继出台优化提升营商环境18条、宜居宜业10条措施和秦创原总窗口产业定位与空间布局指引后，2021年10月，西咸新区再次发布支持秦创原总窗口建设15条措施，从初创企业的“拎包入住”，到成长期企业的融资研发，从人才队伍的扶持补贴，到成熟企业的税收减免等方面，全方位扫清体制机制障碍，加速科技型企业聚集发展，助推科技成果转化。

“下一步，我们将下大气力抓好要素投入、服务保障、环境优化等工作，制定更好的人才政策，引导基金积极跟进创新项目，推动秦创原创新驱动平台做实、见效、成势。”西咸新区管委会主任姜建春说。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 06 版）

(责编：袁勃、杨光宇)