本报广州3月23日电 （记者程远州）3月23日是世界气象日，交通运输部南海航海保障中心广州海岸电台与广东省气象台联合启动南海海上无线电气象传真服务，并于当日10时起正式对外播发。该项服务填补了我国南海海区海上无线电气象传真业务的空白。

南海海上无线电气象传真业务以图像形式展现，具有信息丰富、动态直观、预报时间长、范围广等特点，能够更好地了解海洋环境及其变化，实现对气象灾害早预警、早发现、早行动。该项业务播发19种主要产品，全天候分40个时段轮播。其中，无线电每天播发11种气象产品，涵盖地面实况分析、降水预报、海浪预报、台风预报等；网络发布每天推送8种气象产品，涵盖红外云图、卫星云图等。

据介绍，南海海上无线电气象传真业务实现了我国周边海域、重要航区海上气象图自主制作和播发，对保障周边水域船舶的航行安全、维护国家海洋权益、增强国际履约能力等具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 10 版）

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