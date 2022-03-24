本报北京3月23日电 （记者李红梅）3月23日，在第六十二个世界气象日到来之际，中国气象局公布“2021年度气象现代化建设重大进展”评选结果，涉及天气预报、气候预测、数值预报、全球观测、空间天气、公共气象服务等领域的10个项目获选。分别为：风云四号B星和风云三号E星成功发射并投入应用，中国全球大气再分析系统投入业务运行，全国气象大数据云平台投入业务运行，中国全球天气数值预报模式（3.2版）和气候数值预报模式（3.0版）正式投入业务运行，智慧冬奥业务服务系统投入业务运行，全国智能网格预报业务系统全面建成，世界气象组织（WMO）全球综合观测系统区域中心（北京）业务运行，全国温室气体观测网基本建成，“中国天气”全媒体公众气象服务传播能力和预警信息发布能力大幅提升，空间天气监测预警能力明显提升。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 10 版）

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