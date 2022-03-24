本报记者 鲜 敢

“我们又有一批青稞产品出口到国外了。”西藏君亲农业科技开发有限公司负责人易川虎告诉记者，青稞产品的出口订单越来越多了。

近些年，君亲农科成功研制并申请了几项国家级专利，致力于青稞全产业链开发。随着产品逐渐有了销路，2018年，公司尝试进行青稞精加工食品出口，却受出口标准等因素影响，一直没有成功。

为了推动青稞精加工产品出口抢占先机，拉萨海关主动对接企业，指派专人开展“一对一”政策解读和流程指导工作，就加工厂卫生标准操作程序、技术标准、抽检、出证等细节答疑解惑，积极协助企业完成业务申报工作。2021年3月，公司第一批出口欧美的产品在天津港装船开赴加拿大，进入当地的特产超市销售。

“一批批青稞产品的出口，让天然、健康的本地产品得到更多国外消费者的青睐，短时间内还引发了购买热潮。”易川虎说，目前，年内产品出口的批次、总量都在对接和准备中，仅青稞麦片这一款产品的全年出口计划就将突破500箱。

“西藏青稞精加工食品的出口，是本地特色产业蓬勃发展的一个缩影。随着跨境贸易便利化改革进一步深化，市场活力还将大大激发。”全程参与并指导青稞产品出口的拉萨海关动植物和食品检验检疫处副处长柯华生说，“未来，我们将继续关注企业需求，推进特色产业壮大，为西藏外贸发展贡献力量。”

据拉萨海关统计，2021年，西藏自治区与77个国家和地区开展进出口贸易，较2020年增加12个，外贸进出口总值达40.16亿元，同比增长88.3%；其中，出口22.52亿元，增长74.1%。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）

(责编：袁勃、杨光宇)