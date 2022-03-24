前两月
全国发行地方政府专项债券9719亿元
2022年03月24日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月23日电 （记者曲哲涵）财政部今天公布全国地方政府债券发行情况。
1—2月，全国发行新增债券10776亿元，其中一般债券2001亿元，专项债券8775亿元；全国发行再融资债券1284亿元，其中一般债券340亿元，专项债券944亿元。
1—2月合计，全国发行地方政府债券12060亿元，其中一般债券2341亿元，专项债券9719亿元；地方政府债券平均发行期限14.6年，其中一般债券8.8年，专项债券16.0年；地方政府债券平均发行利率3.10%，其中一般债券2.89%，专项债券3.14%。
截至2022年2月末，全国地方政府债务余额316364亿元。其中，一般债务139809亿元，专项债务176555亿元；政府债券314742亿元，非政府债券形式存量政府债务1622亿元。截至2022年2月末，地方政府债券剩余平均年限7.9年，其中一般债券6.2年，专项债券9.2年；平均利率3.49%，其中一般债券3.50%，专项债券3.49%。
《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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