本报西安3月23日电 （记者龚仕建）陕西省应急管理厅、国家矿山安全监察局陕西局近日联合印发《陕西省煤矿矿长安全生产考核记分管理办法（试行）》，推动煤矿严格落实安全生产主体责任，预防生产安全事故。这项制度将于今年4月1日起执行。

按照“谁执法、谁考核、谁记分”的原则，陕西各级煤矿安全监管监察部门根据煤矿出现重大事故隐患、违法违规行为的严重程度和发生生产安全事故的等级及其他情形，对煤矿矿长进行考核记分。

考核办法规定，1个记分周期（即“1个自然年”）内总分为12分。对1个记分周期内因发生较大及以上生产安全事故一次记“-12分”的煤矿矿长，将责令煤矿企业免去其矿长职务，吊销安全生产知识和管理能力考核合格证，并在5年内不予受理其参加矿长、副矿长、总工程师安全生产知识和管理能力考核的申请。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）

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