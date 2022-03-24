本报南宁3月23日电 （记者庞革平）日前，国务院正式批复《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》。批复要求，北部湾城市群建设要以西部陆海新通道为依托，深度对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，协同推进海南自由贸易港建设，融入共建“一带一路”，积极拓展全方位开放合作，大力发展向海经济，加快建设蓝色海湾城市群，在推动城市群高质量发展上闯出新路子，在服务和融入新发展格局上展现新作为，在推动绿色发展上迈出新步伐，在维护边疆海疆安宁上彰显新担当。

批复指出，广西壮族自治区、广东省、海南省人民政府要落实主体责任，加强组织领导，健全协同机制，细化任务举措，形成工作合力，确保方案各项目标任务落到实处。实施中涉及的重要政策、重大工程和重点项目要按程序报批。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）

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