绿色发展“双碳”平台在京发起
提高全国林业资源的碳汇贡献能力
2022年03月24日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月23日电 （记者李晓晴）中国林业集团有限公司与中国国新控股有限责任公司23日在京签署战略合作协议，共同发起绿色发展“双碳”平台。此次签署战略合作协议，双方将围绕绿色发展“双碳”平台开展多维度、全方位务实合作，打造多元化、国家级绿色发展平台。
双方将准确把握“双碳”平台使命定位，加快推进平台后续建设，积极推动中央企业业务协同、战略合作，抢占林业碳汇标准和服务高地；加快培育高质量碳汇产品和管理服务的供给能力，主动参与行业标准制定，打通创新链、产业链、资本链，让更多优质资源向平台聚集，提高全国林业资源的碳汇贡献能力，构建互利互惠的绿色交易生态。
《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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