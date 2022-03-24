余建斌

能在约400公里高度的地球轨道上一堂课，需要强大的航天技术支撑，也需要包括天地通信等太空资源的支持。流畅而顺利地完成，体现着我国科技进步和创新成果。与此同时，“天宫课堂”从创意到落地，既源于对能力的自信，更反映出对科学研究的重视。

对科学的探索和研究，始终是航天事业的有力牵引和主要产出。当前，我国航天事业正走在由大到强的道路上，载人航天工程到今年即将完成“三步走”规划，建成空间站并长期运营。就像中国载人航天工程总设计师周建平所说：“造船为建站，建站为应用”。火箭发射飞船的震撼场面，太空交会对接的扣人心弦，这些航天工程能力所撑起的空间站建设，最终目的就是为了科学研究和科学应用，充分发挥这个国家太空实验室的作用，为科学研究提供得天独厚的平台。其实，无论是飞出地球，或是登上月球、火星，乃至飞出太阳系，对未知的好奇，对宇宙奥秘的渴求，从来都和不断进步的星际探索能力相伴相随、相互促进。

如今，“天宫课堂”正逐渐成为我国太空科普的一个国家品牌。它虽然是空间站科学平台的小小展示和应用，却意义重大。科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，科学普及有着与科技创新同等重要的位置。太空授课不仅能激发人们对航天和科学的兴趣，也能增进公众对门槛高、回报周期长的航天事业等大科学计划的理解和支持，还会在青少年心中种下科学种子，等待梦想生根发芽。“飞天梦永不失重，科学梦张力无限”，这句话既道出了“天宫课堂”的意义，也正是太空探索的绝佳形容。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 13 版）

(责编：袁勃、杨光宇)