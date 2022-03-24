人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中央提供财力保障确保退税及时退付

2022年03月24日08:47 | 来源：新华每日电讯 权威发布
小字号

原标题：中央提供财力保障确保退税及时退付

　　新华社北京3月23日电（记者申铖、王雨萧）财政部副部长许宏才23日在国务院政策例行吹风会上表示，退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，全年留抵退税约1.5万亿元。财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金，支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。

　　许宏才介绍，这1.2万亿元分三部分来安排，包括新出台留抵退税政策专项资金、其他退税减税降费专项资金和补充县区财力专项资金。县区落实新增留抵退税和其他减税降费的实际减收预计能够补齐，有力保障县区财政平稳运行。

　　“其中，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助比例平均超过82%，并向中西部地区倾斜。”许宏才说，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于3月21日下达。

　　他表示，财政部明确了专项资金分配备案、预算下达、资金调拨等管理要求，将专项资金纳入直达资金范围，实行动态监控，既确保及时足额退付留抵退税资金，也防止专项资金闲置挪用。要求省级财政部门在分配专项资金时充分考虑各县区实际情况，制定有针对性的方案，增强县区财力保障，兜牢兜实“三保”底线。

　　“大规模留抵退税政策，是实施组合式税费支持政策的最重要内容，通过退给企业实实在在的真金白银，能够直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，能够有效提振市场主体信心、增强发展内生动力、推动经济平稳健康发展。”许宏才说。

　　新华社北京3月23日电（记者王雨萧、申铖）今年我国实施新的组合式税费支持政策，其中留抵退税约1.5万亿元。国家税务总局副局长王道树23日说，税务部门会同财政部门紧锣密鼓推进留抵退税各项准备工作，确保退税“红包”尽快直达企业。

　　王道树在当天举行的国务院政策例行吹风会上说，税务部门已采取系列措施，详细制定纳税服务、宣传辅导等有关工作方案，目前各项工作进展顺利。

　　王道树介绍，税务总局对已出台的税费支持政策进行了内部培训，各级税务机关通过短视频、云直播、微课堂、“12366”纳税服务热线等渠道精准开展政策宣传辅导，税务部门还升级了信息系统有关设置，优化功能，改造流程，进一步便利广大纳税人、缴费人享受税费支持政策。

　　“我们将依托税收大数据，结合案头分析，充分验证纳税人留抵税额数据，掌握企业留抵税额总体情况。”王道树说。

　　确保留抵退税政策落实落细，宣传辅导必须及时跟进。王道树介绍，税务部门将在4月1日前利用电子税务局提示提醒等方式，完成面向纳税人的第一轮全覆盖政策宣传。同时，有针对性地适时开展多轮次答疑解难辅导，对留抵退税存量情况复杂的企业，必要时采取“一对一”辅导，上门讲解。

　　王道树指出，考虑到今年留抵退税户数多、小额退税占比较高的情况，税务部门将进一步优化退税流程，对符合政策条件、低风险的纳税人，简化退税审核程序，提高办理效率，实现全链条电子化退税，做到申请即办、高效退税。

　　王道树说，税务部门将进一步完善以“信用＋风险”为基础的新型动态精准监管机制和留抵退税风险防控体系，做到留抵退税管理跟得上、风险防得住。对骗取留抵退税违法行为，持续加大打击力度，做到“露头就打”，进一步营造公平法治的税收环境。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局：“防”上下功夫“打”上出重拳 护航留抵退税工作
　　人民网北京3月23日电 （记者王震）23日，国新办举行增值税留抵退税国务院政策例行吹风会。国家税务总局副局长王道树表示，为留抵退税工作顺利实施保驾护航，一方面在“防”上下功夫，严格加强对增值税留抵退税申请的审核；另一方面在“打”上出重拳，持续加大打击力度，做到“露头就打”。…
财政部：稳定经济大盘、精准纾困企业打出政策组合拳
　　人民网北京3月23日电 （记者王震）今年为何推出大规模留抵退税政策？组合式税费支持政策有哪些特点？如何推进政策落实？23日，在国新办举行的增值税留抵退税国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才给出了详细解答。 政策叠加发力、打组合拳 稳定宏观经济大盘 “当下出台的这项政策既能够应对短期经济下行压力，又有利于经济持续稳定发展；既惠企助企，又能够推进税收治理体系现代化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部