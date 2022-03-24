原标题：中央提供财力保障确保退税及时退付

新华社北京3月23日电（记者申铖、王雨萧）财政部副部长许宏才23日在国务院政策例行吹风会上表示，退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，全年留抵退税约1.5万亿元。财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金，支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。

许宏才介绍，这1.2万亿元分三部分来安排，包括新出台留抵退税政策专项资金、其他退税减税降费专项资金和补充县区财力专项资金。县区落实新增留抵退税和其他减税降费的实际减收预计能够补齐，有力保障县区财政平稳运行。

“其中，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助比例平均超过82%，并向中西部地区倾斜。”许宏才说，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于3月21日下达。

他表示，财政部明确了专项资金分配备案、预算下达、资金调拨等管理要求，将专项资金纳入直达资金范围，实行动态监控，既确保及时足额退付留抵退税资金，也防止专项资金闲置挪用。要求省级财政部门在分配专项资金时充分考虑各县区实际情况，制定有针对性的方案，增强县区财力保障，兜牢兜实“三保”底线。

“大规模留抵退税政策，是实施组合式税费支持政策的最重要内容，通过退给企业实实在在的真金白银，能够直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，能够有效提振市场主体信心、增强发展内生动力、推动经济平稳健康发展。”许宏才说。

新华社北京3月23日电（记者王雨萧、申铖）今年我国实施新的组合式税费支持政策，其中留抵退税约1.5万亿元。国家税务总局副局长王道树23日说，税务部门会同财政部门紧锣密鼓推进留抵退税各项准备工作，确保退税“红包”尽快直达企业。

王道树在当天举行的国务院政策例行吹风会上说，税务部门已采取系列措施，详细制定纳税服务、宣传辅导等有关工作方案，目前各项工作进展顺利。

王道树介绍，税务总局对已出台的税费支持政策进行了内部培训，各级税务机关通过短视频、云直播、微课堂、“12366”纳税服务热线等渠道精准开展政策宣传辅导，税务部门还升级了信息系统有关设置，优化功能，改造流程，进一步便利广大纳税人、缴费人享受税费支持政策。

“我们将依托税收大数据，结合案头分析，充分验证纳税人留抵税额数据，掌握企业留抵税额总体情况。”王道树说。

确保留抵退税政策落实落细，宣传辅导必须及时跟进。王道树介绍，税务部门将在4月1日前利用电子税务局提示提醒等方式，完成面向纳税人的第一轮全覆盖政策宣传。同时，有针对性地适时开展多轮次答疑解难辅导，对留抵退税存量情况复杂的企业，必要时采取“一对一”辅导，上门讲解。

王道树指出，考虑到今年留抵退税户数多、小额退税占比较高的情况，税务部门将进一步优化退税流程，对符合政策条件、低风险的纳税人，简化退税审核程序，提高办理效率，实现全链条电子化退税，做到申请即办、高效退税。

王道树说，税务部门将进一步完善以“信用＋风险”为基础的新型动态精准监管机制和留抵退税风险防控体系，做到留抵退税管理跟得上、风险防得住。对骗取留抵退税违法行为，持续加大打击力度，做到“露头就打”，进一步营造公平法治的税收环境。

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