新华社上海3月23日电（记者潘清、桑彤）春寒料峭的3月，上海再度经受疫情考验。配合防疫措施，居家办公取代频繁出差，成了汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰的“新常态”。

尽管足不出户，王云峰的日程依然排得满满的，电话或视频会议是主要的工作方式。除了确保业务正常运行、客服服务持续稳定，他还每天听取公司应急小组汇报员工动向，并叮嘱及时为居家隔离的员工提供支持。

在给全行员工的一封邮件中，王云峰写道：“期待在疫情平稳后，与大家重逢在春暖花开时。”

“上海是一座充满韧性和活力的城市，拥有坚实的经济基础，优质的营商环境和开放包容的基因。对于全球企业而言，这些优势和吸引力不会因为疫情而减弱。”王云峰说，相信挑战只是暂时的，汇丰中国对上海乃至中国的经济增长前景充满信心。

强化社区防控、减少人员流动……与疫情战斗的上海，似乎正慢下来、静下来。但作为这座金融中心城市的“命脉”，体量巨大的金融市场仍如常高速运转。众多国际金融巨头也与城市一起，直面疫情挑战。

法国巴黎银行（中国）有限公司首席执行官兼行长赖长庚透露，为确保金融服务保障有序进行，银行启动动态居家办公措施，中后台部门抽调人员“驻扎”办公大楼及备用场地现场值守，技术部门则调动数字化基础设施保障远程信息安全。

安盛天平财产保险有限公司首席执行官朱亚明介绍说，在最大限度确保员工安全的同时，公司依托车主俱乐部平台开展防疫宣导，并携手业界伙伴为民众提供7×24小时免费在线医疗咨询服务。

疫情下，许多外资金融机构管理者的工作模式和生活节奏也都发生了改变。但不约而同地，他们对这个全球最“年轻”的国际金融中心充满信心。

“面对疫情带来的严峻挑战，过去两年GDP均实现正增长，充分展现了中国市场的经济韧性。”友邦人寿首席执行官张晓宇说，虽然疫情反复带来了不确定性，但相信中国经济发展长期向好的基本面不会变，友邦继续深耕中国市场的信心也不会变。

2019年11月，野村东方国际证券以首批外资控股券商之一的身份，加入上海外资金融机构阵营，并先后在北京、深圳、杭州“落子”。在总经理孙冬青看来，上海作为国际金融中心具有很强的区位优势，从人才、资金、市场和政策方面对外资券商而言都是很大的支持和利好。

“疫情下上海及时出台各项政策，帮助企业有针对性地解决生产经营中遇到的问题，疫情防控呈现向稳向好态势。”孙冬青说，虽然中国经济增速有所放缓，宏观经济高速增长转向高质量发展的过程中，产业结构转型、科技和消费升级、“双碳”目标、“共同富裕”政策同样孕育着大量的投资机会。

“疫情无阻花旗中国在上海、在中国开拓新机遇。”花旗中国首席执行官、花旗银行（中国）有限公司行长林钰华表示，3月初，花旗中国上海分行已获得中国国家外汇管理局批复，成为首批参与临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点银行之一。花旗中国今年将在中国市场招募金融人才，包括至少100名女性人才。

渣打中国华东区总经理兼上海分行行长杨传东透露，在过去两年实现业绩快速增长的基础上，未来3年渣打集团将在中国相关业务投资3亿美元。“中国已经成为集团最大的网络收入来源。我们期待继续依托集团网络优势，积极参与上海国际金融中心建设。”

3月18日，中国商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，中国将进一步扩大高水平对外开放，欢迎各国投资者来华投资兴业。我们也将继续努力，为各国投资者提供更好的服务，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

“我们相信并且期待，随着中国疫情防控政策的逐步优化，中国将具备逐步放开的条件，帮助海外投资者深入了解中国企业，吸引更多的全球资本参与中国市场。”贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长汤晓东说。

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