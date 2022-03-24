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金融“大V”被公诉，警示平台要对“恰烂钱”坚决说不

2022年03月24日08:50 | 来源：新华社
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　　明知是虚假广告、诈骗链接，却收钱发文“多多益善”；为了赚取佣金，想方设法忽悠粉丝使用非法交易软件，涉案金额高达1600余万元……近日，某网络平台坐拥400余万粉丝的金融“大V”徐某被上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪提起公诉，网友直呼大快人心！

　　现如今，很多“大V”博主、主播一夜爆红，坐拥成百上千万粉丝。然而，流量不等同于质量，表面光鲜不代表品德优秀，一些金融“大V”深谙塑造自身影响力并收割粉丝的套路：第一步把自己包装为成功人士，金融大佬、企业创始人、畅销书作家，名头看起来越牛越好；第二步用出格的言论吸引关注，越是煽动情绪、越是引战、越是无下限越容易获得流量；第三步收割粉丝，卖三无产品的、搞“杀猪盘”诈骗的、卷款跑路的层出不穷，网友们怒而称之为“恰烂钱”。

　　恰，是“吃”的方言发音，网友最初用“恰饭”表示赚钱或讨生活，慢慢演变而来的“恰烂钱”则代表着这些昧着良心的赚钱套路。这次“凉凉”的徐某为了赚取每单20元的佣金，不仅在平台上以无资金限额、无交易限制等为诱饵推广非法交易软件，还让团队员工在直播间招揽客户，违法所得达150余万元。同时，他收钱发广告的生意也赚得盆满钵满，每条广告从一开始的两三万元涨到了5万元，仅其中一条诈骗广告就非法获利39万元。

　　培养“大V”给平台注入活力没有错，但是不能纵容或包庇他们胡作非为，更不能不论优劣，凡是“大V”就支持。据媒体报道，徐某曾在2019年3月发布诈骗链接，在粉丝陆续向平台投诉后，他仅被禁言了一段时间就重出江湖，后来仍继续多次发布该诈骗链接。

　　在不少平台上，“大V”拥有各类特权。他们会获得平台的流量，有更多机会被网友关注；他们可以控评，精选出认可、吹捧的评论，删除不同的观点，给不明真相的路人营造完美人设；他们能拉黑普通网友的正常讨论，自己却经常发出各类粗俗引战言论，普通网友想投诉但困难重重、成功率极低，等等。

　　我们看到，在多部门的清理整治下，营造清朗网络空间取得了一系列成效。包括徐某在内的各色“大V”被公诉，公众为法治利刃出鞘叫好。这也给那些仍怀有歪心思的“大V”以警示，网络空间不是法外之地，“恰烂钱”必“翻车”。同样重要的是，压实平台责任仍需久久为功，公众的眼睛是雪亮的，为了获得流量而纵容“大V”胡作非为辜负的是公众对平台的喜爱和信任，无异于饮鸩止渴，平台只有真正担起社会责任，拒绝“劣币”，才能拥有持久的生命力。

　　（本报评论员董雪）

(责编：王震、陈键)

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