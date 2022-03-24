新华社贵阳电（记者向定杰）因铝而兴的贵阳市白云区，素有“高原铝城”的美誉。

上世纪50年代，响应国家建设需要，贵州铝厂落户当地。历经数十年拓荒耕耘，当地七成以上产业与铝有关，“一铝独大”成为独特标签。

然而近年来，随着城市化进程加快，处于贵阳几何中心位置的白云区逐渐融入现代都市。2017年，贵州铝厂响应“退城进园”号召，传统产能逐渐退出城区。

此举既让白云区迎来新机，也面临前所未有的挑战。当地规模以上工业企业曾一度从143家减少到77家，多项经济指标大幅度下滑，遭遇了剧烈阵痛。

在转型升级与提质升级并行的攻坚期、关键期，当地把新型工业化作为第一发展工程和经济高质量发展的首要任务，将电子信息制造作为主导产业，把生态食品作为特色产业。

来到云环东路的贵州嘉盈科技有限公司，装配车间里，工人正借助电脑智能系统，操控着锂离子蓄电池的生产。

“这个厂房以前是做汽车发动机铝合金制造的，我们改造了一下。”公司总经理刁胜介绍，他们是招商引资从广东整体转移而来，看重这里的用电成本、人工成本以及营商环境。

对着墙上张贴的一张项目发展历程图，刁胜回忆，2020年3月，他们着手对原有厂房进行装修。然而，当时正值疫情汹涌，跨省调运钢材成为一大难题。“厂房真是抢出来的，多亏了政府帮我们协调解决！”

2020年6月，工厂顺利建成投产，保障了电力铁塔、无人机企业等下游客户的订单交付。“去年实现产值4.87亿元，今年有望达到8个亿。”看到当下火热的市场行情，刁胜信心满满地说。

除了精准招商，将闲置厂房“腾笼换鸟”外，白云区的产业园区、标准厂房建设也正如火如荼展开。

走进联东U谷·贵阳科技创新产业综合体项目，一张项目推进横道图上，详细记录了工程建设各个节点的推进进度。

“已完成的标绿旗，正常推进的标黄旗，已超时的标红旗。”建设单位负责人冯明军说，他们一边建设，一边同步招商，目的就是快速促进当地产业集聚和企业成长。

白云区工业园区办常务副主任黄锋是该项目的现场指挥长。他说，辖区23个在建重点项目，都建立了指挥部，明确县级领导包保，安排了现场专员、招商专员、项目专员，实行挂图作战。

一花独放不是春。一个产业要做大做强，既要培育领军企业，也要引进配套企业，形成产业集群。

目前，白云区的生态食品特色产业已经有娃哈哈、康师傅、燕京啤酒等龙头企业入驻，但休闲食品、调味品还较为薄弱，所以当地正努力加强食用菌精深加工，积极引进相关项目落地见效。

数据显示，2021年，白云区完成规模以上工业总产值205.88亿元，同比增长23.7%；完成规模以上工业增加值38.7亿元，同比增长8.4%。到2025年，当地设定的工业总产值目标是500亿元。

“我们清醒认识到，随着传统产能退出，新兴产业仍处于培育壮大阶段，集聚程度和质量效益还有待提升。”白云区委书记步岚说，“海纳百川 激情跨越”，立于区行政中心的标语将激励着白云继续埋头苦干、勇毅前行，全力开创高质量发展新局面。

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