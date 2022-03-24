据新华社西宁电(记者顾玲、陈杰)“目前，2.5米大视场巡天望远镜项目已完成土建施工和主体建设，正在建设穹顶，今年年内就要实现首光。”中国科学技术大学—紫金山天文台2.5米大视场巡天望远镜项目负责人朱青峰说。

记者从青海柴达木循环经济试验区冷湖工业园管委会了解到，总投资近20亿元的9项光学天文望远镜项目，目前已落户青海冷湖天文观测基地。

冷湖天文观测基地位于我国柴达木盆地西北边缘的青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇赛什腾山区域，平均海拔约4000米。2017年以来，中国科学院等科研单位合作在此开展天文台址科学监测。

中国科学院国家天文台研究员邓李才介绍，多年监测结果显示，冷湖赛什腾山区域的视宁度、晴夜时间等光学天文观测所需的关键监测数据表现优越，可比肩国际一流大型天文台所在地。国际知名学术期刊《自然》于2021年8月发布了这一科研进展，引起国内外天文学界关注。

柴达木循环经济试验区冷湖工业园党委常务副书记、管委会常务副主任田才让介绍，几年来，一批天文望远镜项目陆续在冷湖天文观测基地开工建设。

其中西华师范大学实施的50BiN望远镜项目，已于2020年12月正式投入科学观测。国家天文台SONG望远镜项目、用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统项目、紫金山天文台多应用巡天望远镜阵列等4个项目已完成土建施工和主体建设；中科院地质与地球物理研究所PAST和TINTIN望远镜项目投资6200万元，其中行星大气光谱望远镜PAST已于2021年10月完成望远镜调试。

冷湖天文台址的发现，打破了长期制约我国光学天文观测发展的瓶颈，填补了东半球国际级优质天文台址的空白。

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