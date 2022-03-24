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NASA确认太阳系外行星超五千颗

2022年03月24日08:54 | 来源：新华社
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原标题：NASA确认太阳系外行星超五千颗

美国国家航空航天局21日说，随着新获得确认的一批65颗系外行星被录入该机构系外行星档案库，已获确认的太阳系系外行星数量超过5000颗。

美国航天局发布声明说，获确认系外行星数量达到5000颗是探索系外行星路上的里程碑。美国航天局系外行星科学研究所天体物理学家杰茜·克里斯蒂安森说：“这不仅是一个数字，它们中的每一颗都是一个新世界，是一颗崭新行星。”

美国航天局系外行星档案库收录的系外行星，须由经同行评议的论文报告且通过多种探测方法或分析技术予以确认。

1992年，两位射电天文学家——美国阿雷西博天文台的亚历山大·沃尔什钱和美国国家射电天文台的戴尔·弗莱尔发现围绕一颗脉冲星运转的两颗行星。这是人类首次明确证实系外行星的存在。

沃尔什钱认为，地球上生命的化学构成与在宇宙中发现的化学物质存在密切联系，有机分子在太空广泛存在，这意味着“我们会在某个地方发现某种生命，很可能是某种原始类型”，发现生命本身只是时间问题。

自首次发现系外行星以来，人类已经开发出更多、更先进的系外行星探索装备和技术。美国航天局2018年发射名为“苔丝”（英文简称TESS）的凌日系外行星勘测卫星，接替开普勒空间望远镜，在茫茫宇宙中寻找系外行星。

美国航天局说，去年升空的詹姆斯·韦布空间望远镜将可以帮助科学家探索系外行星的大气构成，探寻生命存在的可能。

还有更多探索系外行星的任务已起步：美国航天局计划2027年发射南希·格蕾丝·罗曼空间望远镜；欧洲航天局计划2029年启动名为“阿里尔”（英文简称ARIEL)的大气遥感红外系外行星大型测量项目。

（欧飒）新华社专特稿

(责编：王震、陈键)

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