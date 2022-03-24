新华社哈尔滨电（记者梁冬、唐铁富）春耕备耕时节，本应是农户最忙碌的时候，然而黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县龙泉镇群富村的一些农户却很悠闲：农资、化肥有“农管家”合作社统一采购，根本不用自己操心；到了播种的时候，种子也有人保质保量地按时下到地里……这种悠闲得益于当地涌现出的“合作社+农户”的土地托管模式。

“以前一个人种十几亩地，一年到头也就挣一万多元。现在把地托管出去，不但轻松了，还能在合作社打工，一年能多收入三四万元！”群富村村民史振国说。

近年来，越来越多的黑龙江农民像史振国一样把土地托管给合作社，当起了“甩手掌柜”。由于土地托管从种到收全程规模化、集约化、机械化，不仅省时省力，还进一步降低了种植成本，提高了亩产效益，让农户不仅能“保收”，甚至可以“增收”。

龙泉镇党委书记马春成介绍，今年群富村增产现代农机合作社为全村的2.1万亩地提供社会化服务，带动350多户农民走上致富路。

“以往备春耕时最愁的是自己采购种子、化肥，价格贵不说，还可能买到假货，现在这些完全由合作社代劳，不仅价格便宜，还能保证质量。”黑龙江省绥化市望奎县灯塔镇敏三村村民齐全说。

齐全家里有30亩地，今年全部托管给了合作社。“土地托管后，我能多收入6000多元。自己搞养殖，抽空再出去打工，每年还能多赚四五万元。”齐全说。

在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县胜利乡二龙村，宏润玉米种植农民专业合作社正在紧锣密鼓备春耕，购买农资、检修农机具、签订土地托管协议……合作社院里异常忙碌。

二龙村村民苗春雨早早来到宏润玉米种植农民专业合作社会议室，看了土地托管合同后，他二话没说便按下了手印。“我都在这个合作社做土地托管好几年了，非常信任他们。”苗春雨边说边给记者算了笔账：如果自己种地，种子、化肥、农药、机械、收割等各种费用加起来一亩地需400元左右，一年一亩地平均收入也就600元钱。

“土地托管以后，一年一亩地保底给1150元，而且合作社统一使用优良品种，产量高，去年玉米亩增产200斤呢！”苗春雨说，今年还准备在这个合作社当司机，预计一年又能多收入3万元。

“我们合作社今年打算把土地托管面积增加到4.1万亩，为更多农户做好服务，为乡村振兴贡献合作社力量。”泰来县宏润玉米种植农民专业合作社理事长赵洪彬说。

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