人民网北京3月24日电 （记者李栋）入春以来，全国蔬菜价格持续在高位波动。专家表示，受天气、疫情、汽柴油价格及运输费用上涨等多重因素影响，蔬菜价格回落明显慢于往年同期，但随着气温回升，大部分品种价格将进入季节性回落区间。

农业农村部监测数据显示，3月23日“农产品批发价格200指数”为134.01，比前一天上升0.07个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.00，比前一天上升0.09个点。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.72元/公斤，比前一天上升0.5%。23日价格涨幅前五名的是鸭梨、平菇、青椒、菠菜和巨峰葡萄，幅度分别为5.0%、3.1%、2.3%、2.3%和2.2%。

上周，北京市场蔬菜价格连续上涨。据北京新发地农产品批发市场数据显示，3月18日，蔬菜加权平均价是4.33元/公斤，比上周（3月7日-11日）的4.07元/公斤上涨6.39%；比去年同期的2.77元/公斤上涨56.32%。总体来说，周环比明显上涨，年同比大幅上涨。

“今年春节过后，蔬菜价格一直保持高位运行的状态，这种走势，与往年同期存在着明显差异。在正常的情况下，北京地区蔬菜价格的最高点一般出现在春节前后，节后菜价基本上就进入季节性下降区间。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

在刘通看来，蔬菜价格高位运行的原因涵盖天气、疫情、运费等多方面因素。首先，节后蔬菜价格居高难下，与2月初的强寒潮天气有着直接的关系。“2月初的寒潮天气，把部分南方产区蔬菜冻坏，一部分蔬菜产量下降；一部分蔬菜退市期提前；一部分蔬菜上市期推迟，使得供应链衔接出现断口，这种现象在2月下旬到3月上旬表现得比较明显。”

“其次，受疫情影响，有的蔬菜产区出现疫情，到地头收购难度增加，经销商只好另寻货源。”刘通表示，多地散发的疫情对蔬菜的采收、运输都带来了较大的不确定性，使得蔬菜生产、流通等环节受到不同程度的干扰。

近期，汽柴油价格的上涨也是促使蔬菜价格高位震荡的原因之一。“通常情况下，运费上涨的幅度在50%以上，有的可以达到75%，也使得一些商户反映，现在的运费比春节时还要高。”刘通透露，因为大多数司机的行程码都带“星”，不带“星”的司机比较稀缺，客观上拉动了运费上涨；有的司机原本不带“星”，在检查站滞留时间过长，待到接受检查时，行程码上也带“星”了，需要另找代驾进京，也大大增加了运输成本。

3月17日商务部新闻发言人高峰在发布会上表示，商务部将密切跟踪疫情防控重点地区市场保供的有关情况，会同有关部门和地方及时采取针对性措施，做好生活必需品“最后一公里”“最后一百米”末端配送，切实保障封控区、管控区居民基本生活需求。

对于后市行情，多数业内人士认为蔬菜价格将缓慢下行。从供给看，随着气温回升，北方设施蔬菜上市量增大，南方塑料大棚喜温蔬菜逐步进入生长旺季，部分开始采收上市，全国蔬菜整体供应量和种类都有所增加。

但从成本方面看，受汽柴油、农资价格上涨，以及2月份南方不利天气的延续性影响，预计短期内“南菜北运”冬春茬蔬菜部分品种价格仍将保持高位运行。“预计4月份以后大部分品种价格将进入季节性回落区间。”一业内人士表示。

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