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人民银行：强化商业银行金融服务数字渠道管理

2022年03月24日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行金融科技委员会召开了会议，总结2021年工作，研究部署2022年重点任务。会议指出，2022年要深化运用金融科技创新监管工具，强化商业银行金融服务数字渠道管理。

会议强调，2022年要贯彻“十四五”规划纲要，多措并举推动《金融科技（FinTech）发展规划（2022—2025年）》落地实施，高质量推进金融数字化转型。一是扎实做好新阶段规划政策的宣传解读、落地实施、跟踪监测和示范引导，开展金融数字化转型提升工程，构建金融数字化能力成熟度评估体系和优秀实践案例库，强化国际合作与交流互鉴，推动金融数字化转型从多点突破迈入深化发展新阶段。

二是建立健全金融科技伦理监管框架和制度规范，加强科技伦理风险预警、跟踪研判和敏捷治理，引导从业机构落实伦理治理主体责任，用“负责任”的科技创新打造“有温度”的金融服务，切实维护消费者合法权益、服务实体经济。

三是深化运用金融科技创新监管工具，研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制，持续提升监管统一性、专业性和穿透性。

四是深入实施金融科技赋能乡村振兴示范工程、金融数据综合应用试点，合理应用数字技术健全数字普惠金融服务体系，着力弥合群体间、机构间、城乡间数字鸿沟。

五是强化数字化监管能力建设，健全金融科技风险库、漏洞库和案例库，运用监管科技手段着力提升政策前瞻性、针对性和有效性。

会议认为，2021年人民银行引导金融业立足新发展阶段、贯彻新发展理念，推动金融科技三年发展规划圆满收官，显著提升守正创新能力和惠民利企水平。顺利完成6部门10省市金融科技应用试点，深入开展数字化转型伙伴行动，进一步健全无障碍金融服务体系。全面实施金融科技创新监管工具，实现人民银行创新监管工具与香港金管局监管沙盒联网对接。出台多项监管规则规范，加强网络金融平台监管，筑牢金融科技风险防火墙。推动新一代金融信息基础设施建设。深化监管科技在支付清算、货币发行、会计核算、征信等领域应用，提升金融监管效能和风险技防能力。

(责编：罗知之、高雷)

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