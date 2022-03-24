原标题：20年守初心聚爱前行 中国银联持续优化普惠金融服务

20年发展，让支付更便捷 让服务更高效，让每一笔支付见证“支付为民”历程，满足人民群众日益增长的支付需求，为老百姓打造看得见摸得着的“幸福感”。20年坚守“支付为民”，中国银联以银联网络为支撑构建普惠金融网络，以科技创新便利百姓生活，以有温度的支付服务助力实体经济发展，走出一条便民、利企的发展之路。同时，银联多举措践行社会责任，以支付力量助推公益事业发展，忠诚履行企业担当。

践行公益让支付更有温度

从助力脱贫攻坚到乡村振兴，从携手抗疫到重振消费引擎……一系列爱心公益故事伴随中国银联20年成长，为银联支付为民“诗篇”写下一个个生动“注脚”。

2019年7月，银联诗歌POS机公益行动正式启动，用户使用云闪付APP、银联手机闪付、银联二维码或银联卡在银联诗歌POS机上捐赠一元钱，即能收获一张印刷着山区孩子诗歌的精美“小票”， 通过创新公益形式，让孩子们通过自己的才华获得帮助。同时，云闪付APP也已经上线银联诗歌POS机小程序，用户可以助力孩子的才华让更多人看到。目前，银联已在全国20个城市开展了30余场诗歌POS机公益活动，累计帮助4000多名留守儿童接受了艺术素质教育课程，并计划将银联诗歌POS机推向全球多个国家和地区。

还是在2019年，中国银联积极响应袁隆平院士提出的“拓荒人精神，薪火相传”的号召，正式加入由青岛海水稻研究发展中心发起的“中华拓荒人”计划，首批认领了1000亩盐碱地，并将产出的所有海水稻米投入到“一块造福中国”的公益活动中。活动期间，符合条件的用户只需在云闪付商城支付一块钱，即可获得一份“海水稻福米”，同时这一块钱也将被全额捐出，用于支持海水稻研究事业，携手社会各界组织及个人共同参与盐碱地改良，守卫粮食安全。

“银联号爱心列车”为乘客们送上三色围巾，“银联号幸福列车”倡导绿色安全出行，“十万个鸡蛋的梦想”公益活动助力改善偏远山区孩子的饮食结构，让支付与金融惠及更多的孩子……初心不改，银联践行社会公益的故事一直在路上。

“支付+”生态让支付更加便捷

从长三角到大湾区，从繁华都市到到边陲小镇……银联持续推进支付服务普惠进程，不断提升银联支付服务体验和覆盖面。从刷卡消费到银联手机闪付一挥即付，再到云闪付“一扫即付”……20年来，银联持续丰富支付产品供给，让更安全、高效、便捷的新型支付服务不断走进老百姓的生活。目前，银联各类支付服务已覆盖近100个重点城市、超1760个地市和县区公交，41个城市地铁，12.8万个超市便利店，近700家三甲医院，2700多所学校，近4500个企事业园区，2700多个5A和4A景区，24个省市一网通办服务。

当前，云闪付APP用户已超过4.6亿，用户可在超3000万家商户扫码支付，银联手机闪付也已覆盖逾3200多万NFC线下受理商户，近2800万二维码商户，为老百姓带来更多生活便利。

在公共服务领域，银联助力一网通办、税款缴纳、社保收缴、电子发票等数字政务建设，实现“一网覆盖，数据跑路”；在交通出行领域，银联联合合作伙伴共同打造高速公路ETC收费、无感停车、无感加油等服务；在医疗服务领域，银联携手合作机构积极参与实现医保缴费和异地就医服务，推出“信用就医 无感支付”服务，大大便利老百姓就医支付。此外，关爱老年群体，银联通过云闪付APP、银联手机闪付等打造了“适老化”应用，让公共服务更加高效快捷。

便民服务让精准抗疫更有力度

新冠疫情以来，中国银联积极推出云闪付“健康码”“行程码”“抗疫服务专区”等非接触服务，助力疫情精准防控和复产复学复工，为打赢疫情防控阻击战凝心聚力。

2020年2月，中国银联通过中华慈善总会捐款1500万元，设立“抗击新冠肺炎专项救助资金”，与一线工作者同心“战疫”。在云闪付APP快速上线“党费通”捐款通道，为“抗疫”工作提供支持。2021年12月，银联通过云闪付APP推出新版“健康码”小程序，在同一页面集合国家“防疫健康信息码”、“随申码”等省级健康码、“通信大数据行程卡”，让用户“亮码”通行更便捷。

截至目前，云闪付APP推出30余项防疫便民服务相关应用，包括实时疫情政策查询、防疫指南、在线义诊和心理援助等服务，亦包括健康码、通信大数据行程卡、核酸检测预约等便民应用，精准防控相关应用服务上亿人次。

“减费让利”让消费市场更富活力

实施取现手续费减免、刷卡手续费减免，启动“助商惠民计划”、银联“红火计划”，一亿多张云闪付消费券提振消费活力，助力全国2000多个商圈数字化转型。近年来，银联发挥平台优势，通过降费率、提服务、发激励等一系列助商惠民“组合拳”，助力激发市场活力。尤其在新冠疫情期间，银联践行“支付为民”理念，严格贯彻落实中国人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的工作部署，会同成员机构推进相关降费让利措施，推动普惠便民落到实处，降低支付成本，助力消费扩容提质。

小微商户是稳住经济基本盘的重要基础，也是带动百姓就业的重要保障。2020年，银联对湖北地区取现交易手续费进行减免；对受疫情影响较大的小微商户，实行银联二维码收款手续费补贴专项活动，帮助商户渡难关。自2021年9月30日起，银联联合成员机构实施银行卡刷卡手续费优惠，并对小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免，降低支付成本。

与此同时，银联携手产业各方，启动一系列惠民活动，助力商户稳经营，提振消费信心，促进消费回补和潜力释放。2020年，银联启动“重振引擎”等助商惠民活动，在全国范围内发放补贴扶持商户，将补贴资金精准投向受疫情影响较大的餐饮、购物、旅游等线下消费场景，有效促进消费回暖。2021年，银联启动“助商惠民-红火计划”，号召成员机构开展银联二维码业务专项活动，重点覆盖餐饮、百货、超市便利等日常消费领域，助力实体经济发展。仅在2021年，银联在全国范围内就开展了“银联新年缤纷惠”“银联春日缤纷惠”“银联五一缤纷惠”“银联优惠日”“银联点亮假日计划”等一系列惠民促消费活动，不断为消费市场复苏增动力添活力。

普惠金融让乡村振兴更有盼头

从银联卡产品走入田间地头，到移动支付时代通过以云闪付APP为代表的移动支付产品，带动普惠金融向县域和农村地区延伸……支付技术随时代变迁，不变的是银联持续助力农业农村发展的初心。20年来，从助力脱贫攻坚到助力乡村振兴，银联持续推动乡村地区支付环境优化，并持续向县域农村延伸，建设了近3万个惠农站，以优质的支付服务延伸金融服务触角，推动农村普惠金融提档升级。

2016年以来，银联以银行卡、云闪付APP、手机闪付等产品和业务为切入口，提供多种涉农综合解决方案，助力农业农村发展。如以云闪付APP为推广平台及支付链路，搭建产销平台，携手各地方政府打造智慧农产品收购案例，助力优质农产品销售，协助完成交易金额超3000亿元，把“支付为民”真正落到实处。在陕西，银联向陕西省铜川市印台区、宜君县相关扶贫项目捐助资金，针对两县农产品销售缺乏电商渠道的情况，在云闪付APP开设“扶贫专区”栏目，上架销售定点扶贫农产品，开展特色农产品产销对接，并免除支付手续费和商城平台服务费。

截至目前，银联联合商业银行面向农村地区农户、农产品经纪人、农村合作社等涉农主体发行4500多万张乡村振兴主题卡，为农民提供农资购买、授信贷款等针对性服务，优化农村金融服务，推进普惠金融进程。

支付为民初心引领20年，中国银联担当社会责任，继续加大对社会公益事业的支持力度，让更多的银联产品与服务为社会公益服务，为中国公益事业发展贡献来自银联的智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)