人民网北京3月24日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，截至3月22日，国家铁路本月日均装车达到177142车，同比增加10962车、增长6.6%，展现出强大的韧性和活力。

据介绍，3月份以来，国铁集团坚持把以货补客作为运输经营的大格局，加强向货运增量大局的运力调配，有效保证重点区域的运输需求，稳住了全路装车基本面。

近期，港口煤炭运输需求旺盛，车流相对集中。国铁集团运输、调度、机辆等部门多措并举疏解车流，重点输送到港车流，同时加大中国铁路太原、西安、呼和浩特局机车机班调整力度，有序组织分界口交接，提升分界口交接能力；指导中国铁路北京、济南、上海局加强港口及内河码头的卸车组织，提高卸车总量，保证重空车流高效交换，全力推动货运上量。

抓好重点区域货运上量。针对西北地区货运需求增加的实际，国铁集团加强运输集中统一指挥，优化货车排空方向，全力满足西北地区的货运需求。太原局充分发挥大秦重载铁路运输能力，持续增运提效，本月日均开行C80型货车88列，运送货物130万吨；呼和浩特局因地制宜开展网格化营销，用好用足新版95306线上功能，不断开发“公转铁”项目，货运生产经营保持良好势头。截至3月22日，该局本月货物发送量完成1576.8万吨，超年进度120.6万吨；西安局协调重点企业签订大宗货物运输协议，其中煤炭中长期合同运量17760万吨，稳定了货运基本盘。

优化施工组织挖潜提效。全路目前多条线路进行集中修，各铁路局严格执行施工计划，统筹做好各条干线施工安排，加快设施设备整修和补强，同时用好平行通道能力组织迂回运输，保障主要干线重空车流交换顺畅，稳定运输秩序，提高货物运输效率。

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