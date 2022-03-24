人民网北京3月24日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，23日，中消会家居生活工作委员会（简称家工委）正式成立。

中消会家居生活工作委员会成立线上现场。来源：中消会

据了解，家居产业作为消费品市场中重要的组成部分，门类庞大、涉及广泛、影响深远，与人民群众健康安全关系重大，与经济社会发展关联紧密，是关乎国计民生的重要消费类产业。随着我国居民生活水平的不断提高，近年来，人民群众对家居产品质量安全的关注度越来越高，家居行业在规范化发展、品质化需求、智能化融合等方面都面临着新的机遇和挑战。

原质检总局副局长、中消会理事长张沁荣在会上表示，家居生活类产品作为与消费者密切相关的产品品类，产品的质量牵动着千家万户的生活品质，是人民美好生活向往的重大实现内容，也是中消会重点关注的产品领域。中消会家工委全体委员要共同努力，成为行业发展和品质提升的重要引导力量；成为政府推动质量安全责任落实、构建质量安全保障体系的不可或缺的帮手；成为引导消费，创建美好放心的消费体验的值得信赖的组织。

会上，中消副理事长严冯敏公布了家工委第一届委员会名单，其中包括15家质检/认证机构及家居企业为常务委员单位，50家家居企业为委员单位。

中消会副理事长、家工委主任委员吴赳表示，中消会家工委将凝心聚力、开拓创新、积极进取、广泛团结中消会家居类会员，促进家居生活类产业可持续高质量发展。

据了解，为切实履行家居企业责任，践行家装环保理念，助力可持续发展社会价值创新，提升国人居住环境，打造更健康“环保家”，促进家居行业质量共治，推动“质量兴国，质量强国”，此次会议上开展了家居行业自律倡议活动。恒洁卫浴集团首席执行官丁威代表中消会家工委委员单位做表态发言；中消会家工委秘书长李晓宁代表参会单位发起家居行业企业质量安全自律倡议。倡议全体委员单位落实企业质量主题责任、切实履行企业社会责任、提高企业质量管理水平、发挥企业质量管理优势引领作用、推进质量安全社会共治。

(责编：张文婷、高雷)