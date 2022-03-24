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1-2月电子制造业保持较高景气度 集成电路等产品产量大幅回落

2022年03月24日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者申佳平）今日，中国信息通信研究院发布的2022年1-2月电子行业运行监测报告显示，1-2月，我国电子制造业持续保持较高景气度，其中集成电路、电子计算机整机等重点产品产量出现大幅回落。

报告显示，2022年1-2月，我国电子制造业在制造业数字化转型、智能化升级和全国“东数西算”工程推进实施背景下持续保持较高景气度，生产、投资均保持高速增长，继续领跑全国工业；出口交货值增速尽管略低于全国工业平均水平，但依旧保持了两位数增长态势。

图片来源：中国信息通信研究院官微

数据显示，集成电路、电子计算机整机、微型电子计算机等重点产品产量大幅回落。2022年1-2月份，集成电路产量573亿块，同比下降1.2%，增速降至2019年6月以来的最低值；电子计算机整机产量为6185万台，其中微型电子计算机5856万台，产品较去年同期均下降了3.9%，创下2019年以来除2020年2-3月（新冠疫情高峰期）以外的次低点。

图片来源：中国信息通信研究院官微

同时，生产增速持续领先。2022年1-2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，高于工业总体5.2个百分点，对工业经济增长的拉动幅度位居31个制造业行业前列。若对2020-2021年增速取均值，2022年增速略回落了0.4个百分点，疫情以后持续呈现较强增长韧性。

固定资产投资高速增长。2022年1-2月份，电子制造业固定资产投资增速为35.1%，高于全国工业投资增速15.3个百分点。若对2020-2021年增速取均值，2022年增速达到了2011年12月以来的最高值。

此外，出口增速稳中趋缓。2022年1-2月份，电子制造业出口交货值同比增长11.4%，受去年高基数影响，较全国工业总体低5.5个百分点，但仍比2019年同期高出8.7个百分点，为电子制造业高速增长形成了有力支撑。其中集成电路产品出口额涨幅明显，按美元计算同比增长27.7%，远高于工业产品平均水平。

(责编：申佳平、高雷)

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