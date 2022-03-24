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神十三航天员下周将进入返回准备阶段

2022年03月24日21:03 |
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昨天（23日），神舟十三号航天员乘组圆满完成了“天宫课堂”第二课的授课活动。神舟十三号三名航天员已经在空间站中工作生活了五个多月，按计划，他们将在轨工作生活180天左右，如今已经进入了“回家”的倒计时。据总台央视记者向航天员训练中心了解，三名航天员下周将开始进入返回准备阶段。

作为我国目前在轨时间最长的航天员乘组，三名航天员在轨期间进行了两次出舱活动、两次天宫课堂和京港澳天宫对话活动，其间还在神舟十二号的基础上完成了二十多项科学实验任务。随着约180天的太空生活进入尾声，航天员们这两天已经开始为“回家”作准备了。

中国航天员训练中心航天医学工程总体室副研究员 仲伟巍：在走之前有大量的物资需要整理，包括天舟三号上的那些货包、各类产品都需要整理。后面神舟十四号可能会间隔一个多月才会再上来，所以需要提前把这些产品设备都归置到位。另外，重要的还有下行这一块，天上带回来样品，要把重要的样品带回来，这些也需要提前规划好。从下周开始，是重点开展这块的工作了。

据介绍，当前神舟十三号乘组三名航天员身体状况和心理状态都优于预期，满足返回地球的条件需求。从视频中我们可以看到，这些天，航天员们在工作之余，基本都是在进行体能强化锻炼。

中国航天员训练中心航天医学工程总体室副研究员 仲伟巍：从锻炼包括医学检查这一块，我们地面也重点加强了。根据他们的身体在轨检查情况和获取的数据，我们也对他们返回前的防护方案进行了针对性调整。这阶段其实还是重点保证（航天员）整个身体锻炼，要保证最后咱们着陆的时候安全着陆，安全返回。

来源：央视新闻客户端

(责编：牛镛、岳弘彬)

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