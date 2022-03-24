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“宅经济”商品出口“降温”？商务部这样回应

2022年03月24日21:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月24日电（记者王雨萧、于佳欣）据海关统计，今年前两个月，我国手机、家用电器出口同比均有所下降。有媒体提出，这是否说明“宅经济”商品出口热度正在下降？商务部新闻发言人束珏婷24日对此进行了回应。

　　束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上说，商务部对此高度重视、密切关注。当前，我国外贸发展面临的形势依然复杂严峻。一是疫情影响仍在持续。全球供应链瓶颈尚未缓解，芯片等重要原材料短缺持续困扰外贸企业。近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，外贸产业链供应链受到一定影响。二是海外逐步放松疫情管控措施，居民“宅家”时间减少，部分“宅经济”产品需求相应减少。三是近期地缘政治风险高企，大宗商品价格上涨，全球经贸复苏面临较大不确定性，海外消费者信心受到打击。

　　“同时也要看到，我国外贸产业基础雄厚，产业链供应链韧性足。”束珏婷说，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%，基本实现开门稳。在党中央、国务院坚强领导下，在各地方、各部门和广大外贸企业共同努力下，有信心保持全年外贸运行在合理区间。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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