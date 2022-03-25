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中国太平：2021年总保费收入达2625亿港元 同比增长12.4%

2022年03月25日09:41 | 来源：中国网财经
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原标题：中国太平2021年旗下主力子公司全线飙红 太平人寿、太平财险、太平养老均实现保费增长

　　日前，中国太平发布2021年度业绩报告。报告显示，2021年，中国太平集团总保费收入达2625亿港元，同比增长12.4%。股东应占溢利75.14亿港元，同比增长14.7%。总资产达13786亿港元，较2020年末增长17.9%。

　　年报显示，作为中国太平的境内核心业务，太平人寿、太平财险、太平养老2021年均实现保费收入的增长。

　　具体来看，太平人寿2021年原保费收入同比增长3.0%，新单期缴保费收入同比增长13.5%，其中，个险新单期缴保费同比增长21.6%，代理人人力较年初逆势增长1.0%。

　　境外保险业务方面，太平香港市场保费收入同比增长6.8%。太平人寿（香港）保费收入同比增长85.5%。太平再保险保费收入同比增长12.1%，产寿险业务保费均实现较快增长。太平澳门市场份额稳居第一且持续扩大。太平英国承保扭亏为盈。太平新加坡产险保费收入增长较快，寿险业务市场影响不断扩大。太平印尼中资业务同比实现大幅增长。

　　投资方面，截至2021年末，中国太平集团内投资资产规模11807亿港元，较2020年末增长20.5%。中国太平集团外投资资产规模10379亿港元，较2020年末增长26.1%。全年实现投资收益582.27亿港元，同比增长24.2%，总投资收益率为5.39%。

　　中国太平董事长王思东表示，2022 年，中国太平经营工作的总体要求是稳增长、提价值、防风险、重创新、强基础。

　　中国太平管理层表示，2022年太平人寿将做大外延（以人力发展驱动业务成长、以业务成长促进人力发展），做强内涵（更加重视精细化管理），做优机制（增强中后台的敏捷响应），同时，形成多元化价值驱动发展模式。太平财险将坚持价值导向，加强现金流管理，做好风险防控，加快转型升级。其中，车险业务积极应对综合改革，提升续保率水平，加强降赔减损，改善业务品质；非车险业务以服务国家重大区域发展战略、乡村振兴为着力点，以战略客户统保项目和“一带一路”项目为抓手，服务国家战略，优化产品结构。

　　太平养老将积极参与国家养老保障体系建设，加快养老保障业务创新转型；加强投资策略研究，不断优化资产配置，推动养老金投资业绩持续提升。团体保险加快职域营销业务发展，拓展政策性业务服务的广度深度，强化品质管控与结构优化，不断提高经营效益。（郭伟莹）

(责编：董童、李源)

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