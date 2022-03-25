人民网北京3月25日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行昨日召开了2022年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求，2022年人民银行货金保卫系统要扎实推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架。

会议认为，2021年人民银行货金保卫系统圆满完成现金供应任务，稳妥推进数字人民币研发试点，深入开展整治拒收现金，持续加大反假货币工作力度。深化货金保卫改革创新，顺利开展普通纪念币市场化发行试点，持续深化发行库和保卫管理业务转型，推动构建市场化现金处理体系，加强钱币市场管理引导，稳步开展非标准金银清查和货币史研究。强化内外部监督管理，持续提升货金保卫管理水平。

会议强调，人民币现金服务作为金融服务实体经济的重要环节，在应对重大风险挑战、增进民生福祉等方面发挥着不可替代的战略性保障作用。要深刻理解“百年未有之大变局”对货金保卫工作的影响，做好货金保卫转型发展规划。准确把握“两个一百年”奋斗目标的任务要求，在现金服务和管理工作中正确处理效率和公平的关系。落实深化供给侧结构性改革要求，持续提升供给体系质量和效率，不断提高人民币现金服务水平。加强调查研究，提升货金保卫系统干部队伍思想理论水平和专业能力素质，强化分析和解决问题的本领。

会议要求，2022年人民银行货金保卫系统要按照立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局的总体要求，坚持稳字当头、稳中求进，强基固本、守正创新，坚定不移深化货金保卫业务转型，着力提升现金服务与管理水平。要全力保障现金供应，巩固形成整治拒收现金长效机制，继续提升流通中人民币整洁度，进一步筑牢反假货币工作防线。加大银行业金融机构现金业务管理力度，加强和改进普通纪念币及贵金属纪念币发行管理，进一步推动人民银行钞票处理、发行库和保卫管理业务转型，一体推进非标准金银清查和货币史研究。认真落实过“紧日子”要求，持续完善内外部管理制度，强化权力监督制约和内部治理。

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