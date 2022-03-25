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交通运输部：对进口冷链食品运输人员实施高频次核酸检测

2022年03月25日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》（以下简称《指南》）。《指南》调整了高风险岗位人员的核酸检测频次，完善了从业人员新冠疫苗加强免疫接种要求，强化了进口冷链食品运输信息登记管理，进一步压实企业疫情防控主体责任，切实保障从业人员身体健康，严格防范新冠肺炎疫情通过道路货运渠道传播。

《指南》对道路货运车辆消毒频次、运输信息登记等方面作出了详细规定，明确从事进口冷链食品运输的司乘人员，应实施高频次核酸检测，具体频次按照当地防疫要求执行；对口岸进口货物直接接触人员等高风险岗位人员，必要时增加核酸检测频次；司乘人员应按规定接种新冠病毒疫苗，符合条件的需完成同源加强免疫或序贯加强免疫接种工作。

(责编：王连香、高雷)

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