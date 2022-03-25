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兴业银行2021年年报：净利润826.80亿元 同比增长24.1％

2022年03月25日09:53 | 来源：央广网
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原标题：兴业银行2021年年报：保持战略定力 “五个提升”开启发展新征程

　　3月24日晚间，兴业银行发布2021年业绩报告，交出了一份规模、质量、效益协调发展的年度答卷。报告显示，该行总资产达8.60万亿元，较年初增长8.98％；实现营业收入2212.36亿元，同比增长8.91%；净利润826.80亿元，同比增长24.10％；不良率较年初继续下降0.15个百分点至1.10%。

　　过去一年，兴业银行胸怀“国之大者”，保持战略定力，薪火相传，一张蓝图绘到底，坚定实施“1234”战略体系，全力擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，加快推进数字化转型，实现新一轮五年发展稳健开局。

　　强化战略执行 经营质效呈现“五个提升”

　　2021年，兴业银行统筹发展与安全，巩固基本盘、布局新赛道，锻长板、补短板，纵深推进“商行+投行”战略落地，经营业绩稳中提质，质量效益同步提升，进一步印证高质量发展取得新成效。

　　新发展动能持续提升。继续推进自身供给侧结构性改革，目前存款、贷款占比分别为54.51%、51.47%，资产负债结构更加稳健，有效稳定和改善息差。在巩固传统优势基本盘的同时，加快布局新赛道，绿色贷款、普惠小微和中长期制造业贷款增速均超过40%，占新增贷款规模的61%。

　　战略成效继续提升。随着“商行+投行”战略深化推进，财富、投资、投行等轻资本业务加快发展，驱动非息净收入同比增长26.73%至755.57亿元，其中，手续费及佣金净收入增速13.18%，均快于利息净收入增速。通过业务结构调整优化，“两轻一高”的转型成效持续显现，总资产、营业收入、净利润增速均高于风险加权资产的增速，去年风险加权资产在总资产中的占比下降0.81个百分点。

　　客群质量巩固提升。客户根基更加稳固，核心价值客户培育提速。企金客户数首次突破100万户，其中价值客户较年初增长22.59%；同业优势继续巩固，对主要同业客户覆盖率提升至97.54%。客群基础的夯实为结算型银行建设提供了源头活水，去年带动活期存款较年初增长9.56%，占比提高至41.04%。

　　可持续发展能力夯实提升。去年成功发行750亿元二级资本债和500亿元可转债，资本实力进一步增强。同时按照“应回尽回”，理财老产品回表整改基本完成，非标资产拨备计提充足，拨贷比6.09%，显著高于信贷资产，房地产、政府融资平台、金融市场业务等重点领域风险总体可控。

　　“三张名片”持续擦亮 厚植差异化竞争优势

　　步入“十四五”，兴业银行以新发展理念为引领，准确把握“双碳”发展、直接融资等时代机遇，树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，跑出战略转型加速度。

　　绿色银行方面，聚焦减污降碳重点领域，兴业银行将绿色金融优势拓展至全集团，打造“绿色军团”，推动经济社会全面绿色低碳转型。绿色客户数、融资规模均保持两位数增长，绿色金融客户3.80万户，较年初增长27.52%；绿色融资余额1.39万亿元，较年初增长19.98%，其中人民银行口径绿色贷款保持较快增长，超过4500亿元，清洁能源贷款余额较年初增长92.38%；通过债券承销、并购融资、银团贷款、私募债权等实现绿色投行融资规模1156亿元，同比增长近3倍。

　　积极融入重点区域发展战略，打造服务区域生态建设的标杆样本，兴业银行在长江沿线、黄河流域、福建省内绿色融资余额分别达到6320.77亿元、2525.03亿元、987.25亿元，分别较年初增长16.07%、9.96%、43.15%。

　　发挥国内金融市场综合运营商优势，兴业银行持续完善碳金融布局，参与全国统一碳市场建设，先后落地碳中和债券、碳排放配额质押融资、湿地碳汇质押融资等多笔以碳权、碳汇为标的业务，在多个重点地区批量开展碳排放配额质押业务，市场份额领先。凭借客群优势和项目积累，在碳减排支持工具出台后，率先获得碳减排支持工具政策红利。

　　财富银行方面，充分发挥资产端和同业端优势，构建更加多元、开放的“投资生态圈”。去年集团零售AUM规模2.85万亿元，实现财富银行收入233.94亿元，同比增长13.17%。

　　以打造投研能力为核心，兴业银行加快多产品体系建设，形成覆盖现金管理、固定收益、固收增强、多资产等类型的多产品体系。去年理财产品余额1.79万亿元，较年初增长21%。其中，符合资管新规净值型产品占比94.13%；含权益类理财产品规模3269.60亿元，较年初增长77.64%；与市场头部基金合作创设全市场首支混合型ESG理财产品，目前ESG主题理财产品保有量突破350亿元。

　　依托投资生态圈建设，兴业银行持续丰富财富产品货架，非货币公募基金产品保有量增长25.83%至1548.75亿元，私募证券类产品、私募股权类产品、家族双托（家族信托和全权委托）业务的销量均保持超过35%以上的快速增长，保有量较年初翻番。在财富银行带动下，去年该行证券投资基金托管规模较年初增长37.45%。

　　财富销售渠道更加多元，在传统零售渠道之外，兴业银行通过“财富云”向65家国有银行、股份制银行、城农商行等银行的零售客户销售理财产品突破6600亿元，同比增长429.18%；同时面向机构客户的理财业务也快速增长，保有规模突破千亿，较年初增长248.44%。

　　投资银行方面，继续立足全市场资源整合者定位，构建更广泛的“投行生态圈”，以更宽频的资本市场服务能力，为服务实体经济引入更多“源头活水”。去年集团对公客户融资余额（FPA）7.01万亿元，较年初增长15.49%。其中非金融企业债务融资工具承销规模同比增长8.88%至7126.50亿元，继续保持市场前列；境外债承销规模跃升至中资股份行第一；绿色债券、蓝色债券承销规模保持市场领先。并购融资、银团融资持续发力，分别增长28.51%、38.73%。权益业务深入布局，打通私行募资渠道，完成兴投优选主基金募资13.66亿元。

　　持续深耕金融市场生态链，兴业银行加快推动从持有资产向管理资产转变。资产流转平台“兴财资”朋友圈扩大至150家，全年实现流转规模3315.74亿元，同比增长47.39%；权益投资“投联贷”合作机构达到96家，助力打开权益投资空间；通过与头部券商、PE、VC机构合作落地多笔权益投资、并购融资项目；着力提升跨市场产品创设、资产挖掘能力，向财富管理板块流转优质资产1156亿元，大投行、大资管、大财富的业务逻辑更加顺畅。

　　数字化转型提速 科技投入同比增长超30%

　　数字时代，兴业银行大刀阔斧进行科技体制机制改革和人才引进，全面加快数字化转型，持续提升科技引领作用。年报数据披露，2021年科技投入63.64亿元，同比增长30.89%，占营业收入比重上升至2.88%，同时还启动实施科技人才万人计划，去年引进2000多名科技人员，目前科技人员占比6.45%，较年初提升超过1.5个百分点。

　　适应数字时代生产力变革，兴业银行加快组织进化，启动科技组织架构改革，提升科技战略地位。同时围绕目标任务，探索建立跨条线、跨部门、跨岗位的柔性敏捷组织，不断打破“部门墙”“条线墙”“公司墙”，激发科技创新活力。

　　朝着“构建连接一切能力，打造最佳生态赋能银行”的目标，兴业银行在基本建成新一代云化科技基础设施，夯实技术基座的基础上，融入政府管理、社会治理、企业经营、居民生活等更多生产生活场景，构建“数字兴业”。

　　F端，涵盖结算、投资、融资、支付、托管等综合金融服务在内的第三方开放平台不断完善；升级打造“钱大掌柜”集团统一财富平台和财富管理品牌，赋能财富银行建设。G端，运用数字化技术打造普惠金融新生态，福建“金服云”入驻金融机构110家，累计解决融资需求突破千亿元。B端，场景生态平台新增落地1015个至3174个，推出医疗综合支付服务平台、教育云平台、住房租赁资金监管平台等，与多家工业互联网平台合作初见成效。C端，迭代手机银行开发，融入鸿蒙生态，APP月活跃用户（MAU）较年初增长16.85%；“好兴动”实现千万级服务能力提升，累计绑卡同比增长34%。

　　资产质量稳定 房地产、地方平台风险可控

　　不良贷款率与不良贷款余额，一直被视为银行信贷风险高低的核心指标。兴业银行年报数据显示，该行不良贷款率、不良贷款余额继续“双降”，其中不良贷款率较年初下降0.15个百分点至1.10%，不良贷款余额较年初下降9.42亿元至487.14亿元。

　　不良率下降叠加拨贷比上升，拨备覆盖率、拨贷比分别较年初上升49.90个百分点至268.73%、提高0.22个百分点至2.96%，风险抵御能力进一步提升，对服务实体经济发展、有效把握新旧动能转换过程中的战略机遇形成有力支撑。

　　在备受市场关注的房地产、地方融资平台业务风险方面，兴业银行则在年报中主动披露。

　　在房地产业务方面，兴业银行严格按照“房住不炒”政策，持续优化业务机构，目前房地产业务以自营资产为主，且业务主要分布在经济发达的一二线城市或GDP万亿级的中心城市，违约概率和违约损失总体较小。数据显示，2021年末该行境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额1.65万亿元，不良率1.34%。从结构来看，个人房地产按揭贷款占比67.82%，对公融资业务余额5320.89亿元，占比32.18%，且该行对公房地产融资业务拨备覆盖率305.14%，高于平均拨备覆盖率，风险损失抵补能力较强。同时，该行涉及不承担信用风险的表外业务合计1300.51亿元，规模小，且理财项下资产全部为正常类，避免房地产市场风险向理财业务等涉众产品传染，有效管控风险边界。

　　在地方政府融资平台方面，到2021年末，兴业银行全口径地方政府融资平台债务余额3077.15亿元，较年初减少692.93亿元，其中境内地方政府融资平台贷款余额2093.16亿元，较年初减少303.80亿元，占该行贷款和垫款总额的4.73%，较年初下降1.31个百分点。尤为重要的是，地方政府融资平台债务不良资产率1.97%，但不良资产规模仅为60.62亿元，对资产质量影响较小。

(责编：曹淼、李源)

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