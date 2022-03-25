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谭荣兵：发展纳溪茶产业 助力乡村振兴

2022年03月25日11:00 | 来源：人民网
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由人民健康主办的2022年“乡村振兴·中国力量”系列座谈近日在北京举行。四川省泸州市纳溪区区委书记谭荣兵受邀参加“发展茶产业 助力乡村振兴”专场座谈，分享泸州市纳溪区通过茶产业发展助力乡村振兴的成果与经验。

近年来，泸州市纳溪区将茶产业发展作为乡村振兴的重要着力点，通过一系列政策措施推动地区茶产业向品牌化、产业化方向发展，带动地区农民增收致富，取得了一定的成果。

谭荣兵表示，纳溪区坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手，以改革创新为驱动，积极探索“政府主导、农民主体、企业引领和社会参与”的乡村振兴实施路径。依托地区优势，发挥农民主体作用、坚持党建引领，加强数字化建设、人才队伍建设等，推动茶产业发展，助力乡村振兴。

同时，他还介绍，为构建乡村产业发展人才基础，纳溪区创新实施“乡村振兴特聘村主任”模式，通过政府搭台，选聘民营企业家、退休老干部等优秀人才担任“特聘村主任”，为任职村谋发展、解难题，成功走出了一条“人才有舞台、乡村得振兴、企业获发展、村民享实惠”的“四赢”之路。

乡村振兴要发挥农民主体作用，调动农民生产积极性。对此，谭荣兵提出，纳溪区通过实践总结出三方面经验：一是构建利益联结机制，依托地区茶业龙头企业，与农户建立“土地入股固定分红”“订单收购”“企业销售返利”等稳固利益联结机制，带动农户从事茶业生产；二是加强政策资金支持，通过出台《推进茶产业高质量发展十条举措》等相关政策措施，设立茶产业发展基金，撬动社会和金融资本助力基础设施升级，培育种茶大户、家庭农场等新型经营主体，并支持返乡创业人员大力发展茶产业；三是强化生产要素保障，为降低茶农种植的市场风险，由茶叶基地龙头企业牵头，联合当地茶农、家庭农场、加工企业，建立茶产业联合体，形成“茶叶生产+加工+销售+服务”一条链、一体化产业联合发展模式，茶农生产有企业和政府兜底，不再担心市场风险，提高了生产积极性。

有了人，茶产业进一步发展就有了保障。谭荣兵认为，农村产业融合发展正逐步成为一种大的发展趋势，也是激发乡村产业转型升级的动力源。纳溪区积极延伸产业发展链条，建立茶叶种植采摘、精品加工、统一包装、集中销售的全产业体系并打造集茶叶交易市场、游客接待中心、茶酒文化商业街为一体的“中国特早茶城”，构建完整产业链。同时，大力推动茶旅融合发展，通过完善基础配套设施，推动茶园公园化、景区化，同时依托茶文化和茶叶加工，建设具有种茶、采茶、制茶、品茶等为一体的特色茶庄和农家乐，推动传统农业产业向茶旅融合发展转变。

数字化是时代发展的趋势，也是茶产业发展的新机遇。纳溪区在通过数字化建设推动茶产业发展方面也进行了尝试。谭荣兵介绍，纳溪区积极探索“数字+茶园”发展新模式，以数字化转型推动茶产业提档升级、提质增效，取得了三大经验：数字赋能提升茶叶产量，依托物联网系统，在全区茶叶核心产区，搭建茶产业现代农业园区综合信息化服务平台，实现数字茶园远程智能控制与场景应用，智能化、精准化管理茶叶生长环境及生产、加工、流通等过程，提高茶业生产效率；硬件升级助力产能突破，对全区重点茶叶企业进行数字技术改造和加工基地提升，推广应用茶叶加工先进机械，助力产能增长；智能防控打造绿色茶园，通过建设自动化、智能化田间监测网点，推广应用一批农业防治、生物防治、物理防治等绿色防治技术，构建病虫害监测预警体系，提升病虫害防治组织化程度和科学化水平同时探索建立“废—肥—茶”种养循环生态链。

“乡村振兴离不开党建引领，纳溪区通过构建‘党支部+合作社+农户’的产业发展模式大力培育新型农业经营主体，创建国家级示范专合社、省级示范专合社以及省级示范家庭农场，让红色基因助力乡村振兴。”谭荣兵表示，2022年，纳溪将积极贯彻落实乡村振兴新的政策指示，进一步构建“茶旅融合”、“竹旅融合”与“酒旅融合”发展模式，持续推进乡村产业融合发展，助力乡村振兴。

(责编：董童、李源)

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