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工信部：1-2月工业经济好于预期 将持续做好四方面工作

2022年03月25日11:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，3月24日，工业和信息化部召开重点行业运行形势分析座谈会，研判当前工业经济形势，部署疫情防控和工业稳增长工作。会议指出，今年以来工业稳增长各项政策措施持续发力，前2个月工业经济运行情况好于预期，实现了良好开局。

会议指出，同时要看到，3月份以来国际国内不确定不稳定因素增多，各种困难挑战不容忽视，持续提振工业经济运行仍需付出艰苦努力。要重点做好四方面工作。

一是切实抓好疫情防控。切实做好重点医疗物资和生活物资保供工作，指导重点园区、企业严格遵守疫情防控规定，加强要素保障和产业链供应链协调，确保生产稳定充足、供需对接顺畅。

二是推动政策落地生效。继续做好系列稳增长和促进中小企业发展政策宣贯解读，进一步提高政策实施的精准度和实效性，确保政策措施不折不扣落实到位，让广大企业真正有获得感。

三是强化经济运行监测。密切跟踪分析行业走势，及时预研预判工业经济运行中的风险挑战，科学做好监测预警和政策储备。

四是着力促进提质增效。要着眼长远，在绿色低碳、数字化、智能化方面下更大功夫，统筹“补短板”和“锻长板”，推动产业向中高端迈进。

(责编：申佳平、高雷)

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