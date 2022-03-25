人民网记者 乔雪峰

安全是发展的前提，发展是安全的保障。安全、畅通、高效的公路网是我国经济社会发展的有力支撑，也是人民群众出行的重要保障。

为深入贯彻落实人民至上、生命至上理念，凝聚工作合力，持续提升公路交通安全水平，近日，交通运输部办公厅和公安部办公厅两部委联合印发了《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》针对高速公路、普通国省干线公路和农村公路，共提出了12项重点任务和6方面工作要求。

交通运输部公路局局长吴春耕接受记者采访时表示，要坚持“问题导向、系统思维、精准施策、标本兼治”工作原则，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序管理从“粗放式”向“精细化”转变，力争到2025年底，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标。

我国公路交通安全亟待进一步提升

《行动方案》提出12项重点任务

一直以来，我国都高度重视公路交通安全工作，把保护人民生命安全摆在首位。自2015年起，按照国务院统一部署，全国实施了公路安全生命防护工程，地方各级交通运输部门、公安部门狠抓落实，取得了积极成效。

据吴春耕介绍，2015年至2020年，交通运输部连续6年将公路安全生命防护工程纳入“交通运输更贴近民生实事”，累计投入车购税补助资金545亿元、带动社会总投资1224亿元，共实施乡道及以上公路安全生命防护工程103.5万公里，顺利完成规划任务目标（82.7万公里），完善了普通公路特别是县乡公路交通安全设施，有效改善了行车安全保障条件。

此外，公安部门部署实施了一系列针对性举措，包括提高交通参与者素质、加强机动车安全监管、开展道路交通安全专项整治行动等，持续加大交通安全整治力度，净化道路通行秩序，共同促进了全国公路交通安全形势总体稳定向好。

吴春耕指出，虽然公路安全生命防护工程在“补短板、强基础”上取得了较好成效，但目前我国公路交通安全形势仍不容乐观，公路安全基础仍不稳固，迫切需要凝聚工作合力，在已有工作基础上更进一步，从多层次、多方面拓展丰富公路安全提升措施，更加突出系统治理、综合治理、精准治理。

因此，《行动方案》从完善交通安全设施、促进规范行车秩序两方面，针对高速公路、普通国省干线公路和农村公路提出了12项重点任务。

吴春耕表示，高速公路方面，《行动方案》提出了5项重点任务：一是精细提升安全防护能力。二是科学规范信息指引。三是加强城际重要通道疏堵保畅。四是加强恶劣天气动态管控。五是改进完善通行管理措施。

对于普通国省干线公路方面，《行动方案》提出了4项重点任务：一是重点提升穿城镇路段。二是重点完善平面交叉路口。三是重点路段精细防护。四是加强通行安全管控。

农村公路方面，《行动方案》提出了3项重点任务：一是大力提升农村公路安全防护能力。二是推进农村公路共治格局。三是加强农村公路管理与宣传，全面实施农村公路“路长制”。

加强资金保障 建立联动机制

六方面举措推进《行动方案》落实

政策制定后，如何落实是关键。对此，吴春耕表示，《行动方案》从加强组织领导、加强资金保障、强化系统治理、建立联动机制、强化考核监督、加强信息报送6方面提出了推进落实精细化提升行动的工作要求。

吴春耕指出，一是加强组织领导。省级交通运输主管部门和公安部门要精心谋划部署，加强统筹协调，构建部门协作分工及协同落实工作机制，共同研究制定本辖区实施方案。要扎实做好各项工作落实，明确任务目标和具体措施，将工作任务分解落实到责任单位、责任部门和责任人，按计划、有组织地推进实施。

二是加强资金保障。对需要增设或改造公路交通安全设施和交通管理设施的，属地交通运输部门、公安部门要争取地方政府支持，推动将普通公路相关资金纳入一般公共预算予以安排。收费公路交通安全设施提升资金从车辆通行费中列支。交通运输部将按规定通过现有资金渠道安排补助资金对普通公路交通安全设施提升予以支持。

三是强化系统治理。各地交通运输部门、公安部门要深入理解并坚持系统观念，运用系统方法，更加突出依法治理、综合治理、源头治理。要按照“安全、有效、经济、实用”的原则，全面提高工程措施和管理措施的科学化、系统化、精细化水平。积极稳妥应用新技术、新材料、新工艺、新方法，遵从一致性原则，不提不切实际的要求，不搞标新立异的创新。推动农村地区自然村、农业生产场区通硬化路，落实交通安全隐患排查治理措施，为农村群众出行创造安全的道路交通环境。

四是建立联动机制。推动交通运输、公安部门资源融合，共享供电、光纤、杆件等基础设施和监控、卡口的视频、交通流量等信息。完善交通应急指挥体系和协作机制，公安部门、交通运输部门、高速公路经营管理单位快速联动，实现“一点布控、全线响应、联动打击”。定期公布公路交通安全情况，对突出问题实行联合挂牌督办。

五是强化动态跟踪。各地交通运输、公安部门要健全完善监督工作机制，动态掌握精细化提升行动实施情况，加强对重点工作推进情况的督促，及时将实施进展向当地政府报告。建立健全实施效果动态跟踪长效机制，对已命名“公路安全精品路”实行动态管理。

六是加强信息报送。建立精细化提升行动信息报送制度，省级交通运输主管部门、公安部门定期分别向交通运输部、公安部报送工作推进情况。

健全完善部门协作机制

全面提高工程措施的科学化水平

吴春耕表示，2022年交通运输部将重点做好以下4项工作：

一是健全完善部门协作机制。交通运输部公路局、公安部交通管理局于3月10日联合组织召开了全国视频会议，对精细化提升行动进行动员部署。省级交通运输主管部门和公安部门对照《行动方案》任务分工，健全完善协作机制，共同落实做好各项任务落实。要主动向政府汇报工作进展，积极争取财政、应急管理等部门的支持，统筹多方资源，提升实施成效。

二是联合开展排查评估。统筹公路交通事故各类数据，省级交通运输主管部门和公安部门联合开展现场排查工作，从人、车、路、环境、管理等方面运用各种技术手段详细分析事故成因，确定提升路段清单及主要措施。

三是启动“公路安全精品路”创建工作。综合考虑不同地域的地理环境、自然条件以及经济发展水平等因素，确定部级“公路安全精品路”的创建目标及要求，指导各地开展创建工作。实行“一点一方案”、“一路一设计”，全面提高工程措施和管理措施的科学化、系统化、精细化水平。

四是健全完善管理制度。指导各地根据实际健全完善精细化提升工程项目的工程建设、评估、信息报送等管理制度，加强实施计划编制与落实，严格建设资金使用，实施效果动态跟踪，强化全过程闭环管理。

(责编：张文婷、高雷)