原标题：2021年龙湖实现归母核心净利润224.4亿元 同比增长20.1%

2022年3月25日，龙湖集团控股有限公司公布其截至2021年12月31日止全年业绩。

2021年是重塑房地产行业格局与认知的一年。以“稳”为主的行业政策，坚定地去投机、清风险，从而确保积极、健康、可持续的发展环境。上下半年市场虽呈现热冷交替，但龙湖的执行在任何时刻都保持笃定，坚守盘面，稳健经营，实现营业额2233.8亿元，同比增长21%。

龙湖坚持战略导向、坚持长期原则、坚持朴素的生意逻辑与底线思维，实现归属于股东的净利润为238.5亿元，剔除公平值变动等影响后之股东应占核心溢利224.4亿元，同比增长20.1%。毛利同比增长4.6%至565.4亿元，毛利率为25.3%。核心税后利润率为13.3%，核心权益后利润率为10.0%。

在“房住不炒”的主基调下，龙湖集团恪守战略、执行坚定，物业发展业务实现营业额2045.5亿元，交付物业总建筑面积1377.3万平方米。

2021年全年实现地产开发合同销售2900.9亿元，同比增长7.2%。分区域看，长三角、西部、环渤海、华南及华中片區区合同销售额在全集团占比分别为28.2%、22.0%、25.0%、14.9%及9.9%。

“双集中”供地模式下，龙湖进一步确保投资精准度，提升项目管控能力。2021年，集团新增122幅地块，新进湛江、盐城、鄂州、宁德、湖州、金华等6个城市，新增土地储备建筑面积为2355万平方米，权益面积1338万平方米，平均权益收购成本每平方米6485元。

截至2021年底，集团总土储合计7354万平方米，权益面积5047万平方米，业务已遍布环渤海、西部、长三角、华南、华中五大城市群的69个城市，约85%的货量集中在高能级城市，且成本合理，为盈利的持续增长奠定基础。

2022年前两月，集团新增土地储备总建筑面积为94万平方米，权益面积49万平方米。

(责编：曹淼、李源)