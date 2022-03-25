原标题：蔚来2021年净亏损收窄至40.2亿元，全年营收361.4亿元

3月25日，蔚来披露2021年第四季度和全年业绩。全年营收为361.4亿元，同比增长122.3%；全年净亏损收窄至40.2亿元，亏损同比收窄24.3%。2021年全年整车销售毛利率达20.1%。其中，2021年第四季度实现营业收入99.0亿元，同比增长49.1%，整车收入达到92.2亿元，毛利率达20.9%。亏损同比收窄、整车毛利率超BBA豪华品牌厂商，展现出蔚来业绩向好、稳健发展的态势。

2021年，蔚来全年累计销量达91429辆（ES8、ES6、EC6）。根据全球第三方权威机构数据，2021年全球高端电动汽车（MSRP 5万美金以上）销量排行中，蔚来位列第二。此前可查询到的产品平均成交价超44万元。

同时，在交付量创新高的同时，蔚来持续加大研发投入。记者获悉，目前，蔚来研发坚持核心技术自研，在全球累计拥有专利及专利申请（含授权）超4500项，覆盖了整车制造与设计等全领域，通过核心技术加快产品迭代节奏，为消费者提供高科技含量的产品。

此外，坚持用户企业初心，蔚来持续投入服务和营销网络基建。截至2021年，蔚来在全国布局了777座换电站，其中有205座高速公路换电站；605座超充站、3404根超充桩、626座目的地充电站和3461根目的地充电桩，并接入了450000+根第三方充电桩。便利的销售及服务网络，和越来越完善的充换电网络，已成为用户购车时选择蔚来的重要决策因素，并长期助推蔚来销量增长。

2022年，蔚来将推出三款车型。同时，将累计建成1300座换电站，6000根超充桩，10,000根目的地充电桩，全面提升蔚来服务和销售网络体系实力。

(责编：曹淼、李源)